快訊／割喉狠殺台南2警！嫌犯「機車車牌曝光」　警下令全台圍捕

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市2名員警今(22日)中午11時許追捕騎乘機車的竊盜通緝犯，不料卻反遭割喉攻擊，釀成2警雙亡，凶嫌逃逸無蹤。目前警方已鎖定嫌犯機車車牌「369-PGB」(深紅色，光陽普通重機，有失竊登記)，並在線上下令全台圍捕攔截，同時也提醒線上同仁「注意自身安全」。

▲台南今午傳出2警遭凶嫌割喉殺害。（圖／民眾提供）

針對這起殺警凶案，台南市長黃偉哲稍早也在臉書PO文，「今日台南兩位員警執勤時，不幸遭遇傷害一案，我已經責成市警局掌握偵辦進度並對外說明。」