正妹突失智「忘記名字」　竟是家中這生物害的！床罩拆開超恐怖

澳洲現年42歲美女營養師絲基爾頓(Amie Skilton)5年前搬到雪梨新家後,一度罹患阿茲海默症,先是過敏、體重飆增10公斤,接著出現不知如何穿衣、忘記自己名字的失智狀況。最終她才驚覺,原來這一切與家中潮濕出現的黴菌有關,而她拆下床罩才發現,她睡的床墊早已變成綠色。

澳洲新聞網報導,2016年,當年才37歲的絲基爾頓與丈夫一同搬進雪梨新家,當時的她身體狀況非常健康,能跑完9公里路跑,發表39場演講等。然而才過了2個月,她的身體開始出現狀況,先是慢性過敏,接著莫名變胖10公斤,覺得身體非常疲勞。

但這一切還沒完,絲基爾頓的大腦功能也在數個月後開始下降,無法集中注意力與工作,病情嚴重求醫,被診斷為第三型阿茲海默症(Type 3 Alzheimer's disease)。這段期間,她不但忘記如何穿衣、忘記機車停在哪裡,甚至忘記自己的名字,原本簡單的外出變成一項艱鉅的任務。

然而她的血液檢測結果均正常,白血球、紅血球數值均在正常範圍內,許多醫師更告知她的身體並沒有出狀況。直到2017年,她朋友的丈夫對黴菌過敏,因家中漏水發霉導致他的身體受到影響,這才讓絲基爾頓驚覺源頭可能就在她的家中。

絲基爾頓找來專家進行評估,這才得知家中漏水的狀況已擴散至臥房與書房,儘管地毯表面看起來沒有異狀,但掀開後卻已滿佈黑色黴菌,拆下床罩後,床墊早已變成綠色。

她氣得找上房地產公司理論,這才發現對方早就知道房子漏水,只顧著爭論到底該由誰來支付後續處理費用,「最讓我生氣的是,他們知道這件事,而這狀況正在毒害我們」。絲基爾頓事後再度接受檢測,證實她的免疫系統會對黴菌有反應。

5年過去,如今的絲基爾頓搬進新南威爾斯州一處沒有漏水問題的住宅,大腦功能恢復正常、身體狀況恢復如初,不再受到當初那些症狀影響,也成為一名合格的黴菌檢測技術員。

絲基爾頓也透露,她的其中一名客戶多年來也對黴菌有不良反應,家中浴室漏水的狀況透過牆壁滲透到臥室,持續好幾年,甚至因此昏迷3年之久,檢測後發現,客戶家中不但有大量黴菌存在,其中包含部分毒性最強的菌株。

