三寶超車撞對向來車　休旅車再追撞衝田溝！7人送醫

▲黃姓老翁開紅色轎車開進對向車道對撞轎車。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名黃姓老翁（75歲）昨（20）日下午1時許開車行經美濃區一處道路時，疑似想超車開進對向車道，與對向轎車對撞後，後方有一台休旅車又因閃避不及，擦撞車禍的兩台車後，向右滑進一旁的田溝，車禍造成3台車上的7個人都受到輕傷，所幸沒有大礙，警方調查3名駕駛都沒有酒駕，詳細車禍原因及肇事責任歸屬仍有待進一步釐清。

▲白色休旅車閃避不及，擦撞後向右偏移狀滑進田溝。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

旗山警分局20日下午1時許獲報，美濃區中華路段發生一起車禍，員警到場後，發現黃男駕駛的紅色轎車，不慎駛入對向車道，與林姓男子（41歲）駕駛的黑色轎車發生對撞。

▲車禍造成3車上的7人受到輕傷。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

車車禍後停在路中間處理，此時後方陳姓男子（62歲）駕駛白色休旅車行經該處，疑似未注意車前狀況，發現車禍時已經煞車不及，追撞林男的車子右後方後，又往右側滑行，整台車撞上電線桿滑進田邊的的水溝才停住。

車禍造成黃姓及林姓駕駛、乘客等7人輕傷，分別送往旗山、義大醫院救治，無生命危險，3位駕駛經呼氣酒精濃度檢測均為零，至於詳細肇事原因，仍待警方進一步釐清。