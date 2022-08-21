討債反遭壓制好嘔　他撂8人尋仇...10機車遭追撞砸毀！

記者林悅／台南報導

27歲郭姓男子與人因債務糾紛，在向葉姓男子討債時，反遭對方多人壓制，郭嫌心有不滿，找來8名友人分乘3輛轎車尋仇，郭嫌等人在東區平實公園找到對方，馬上持棍棒下車，葉男等人棄車竄逃，結果10輛機車被汽車追撞砸毀，台南市警一分局案發後循線找到郭嫌等9人到案，依涉妨害秩序、毀損罪嫌送辦。

▲郭姓男子向人討債吃虧，竟找人持棍棒尋仇追撞砸車，造成10部機車毀損，被警方傳喚到案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警一分局指出，警方於8月20日凌晨1時許接獲110報案，稱在東區平實公園內有糾紛事件，隨即由轄區派出所派員前往現場了解狀況，發現現場多部機車遭損毀，不久即見車主杜姓男子（23歲）等人陸續走至現場，經詢問表示機車遭人持棍棒及駕駛自小客車追撞，致多部機車遭毀損。

案經一分局積極偵辦通知郭姓犯嫌（27歲）等人到案說明，經調查係因雙方債務糾紛引起。據了解，郭嫌欲向葉姓男子催討14萬元債務，之前約在永康區復興路公園見面，葉男找來杜男等人到場助勢，幸好警方據報迅速到場查處，當時郭嫌未向警方吐實，而想私下撂人尋仇。

郭嫌找來8名友人，分乘3人備好棍棒，徹夜找葉男等人，結果在20日凌晨1時許，兩派人馬在東區平實公園相逢，郭嫌等人持棍棒下車衝向對方，杜男等人見狀馬上棄車逃跑，現場10輛機車遭砸，甚至遭人駕車追撞，整排機車都倒地。全案偵訊後依涉妨害秩序、毀損罪嫌送辦。

一分局警方呼籲民眾如遇有糾紛應保持理性、冷靜，撥打110電話通報警方到場處理，一分局亦將持續加強防制各類不法犯罪，有案必查，絕對依法嚴辦到底。