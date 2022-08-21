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50元「炸脆肉」塞爆紙袋！老闆娘拿夾子狂壓　在地人跪喊：別再報了

▲▼炸脆肉。（圖／翻攝臉書／爆廢公社公開版）

▲神秘「炸脆肉」50元，老闆娘直接夾爆。（圖／翻攝臉書／爆廢公社公開版）

記者柯振中／綜合報導

隨著物價上漲，同樣的價格能買到的食物愈來愈少。不過，台南一名男子分享，當地有間神秘的「炸肉攤」，攤內販售了薯條、雞塊、薯餅等炸物，而招才「炸脆肉」也相當誇張，一份50元直接塞爆紙袋，讓不少網友直喊「真的是X你X塞爆」。

這名男子在「爆廢公社公開版」張貼一段影片，當時老闆娘在替顧客盛裝一包50元的炸脆肉，過程中不斷將脆肉夾進紙袋裡面，直到整包爆滿、裝不下了才停手。

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▲▼炸脆肉。（圖／翻攝臉書／爆廢公社公開版）

▲炸脆肉排爆炸。（圖／翻攝臉書／爆廢公社公開版）

超誇張的裝袋畫面曝光，讓不少網友看呆，不斷留言跪求地址，「有人可以跟我說這在哪嗎」、「老闆看到你們跑到這個遠的要命的鳥地方，所以給你們多一些」、「阿婆、阿嬤級的老闆娘都會這樣ㄟ」、「請問您對本月的炸肉的虧損有頭緒嗎」、「有一種是阿嬤怕你餓…狂塞爆」、「有一種台南人的熱情，叫做怕你沒吃飽。」

此外，也有內行人點名，除了招牌炸脆肉以外，攤位還有3支10元的熱狗、10元的豬排以及5元的紅茶能夠購買，先前也曾有YouTuber介紹過，結果導致現在假日人潮爆滿，如果真的想買，還要趁著平日，希望不要再分享，不然在地人根本吃不到了。

▼許多人留言推薦這間「灣裡薯條脆肉店」。（圖／翻攝GoogleMaps）

▲▼炸脆肉。（圖／翻攝GoogleMaps）

至於這處攤位的名字究竟是什麼？地址又在哪？其實是位在台南市南區省躬國小後門的「灣裡薯條脆肉店」，攤位約下午3點左右開賣，販售時間約為4小時左右，店裡有賣薯條、脆肉、雞塊、豬排、熱狗、薯餅、紅茶等品項，最便宜的紅茶1包5元，最貴的大包炸脆肉則是1包50元，便宜的價格吸引許多人到訪，也有不少人在網路上留下評價，光顧的人潮因此愈來愈多。

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