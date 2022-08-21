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腳趾被「削掉一塊」　賣場只願賠1份禮盒！她氣炸公審反被網打臉

▲▼。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原PO在大賣場受傷。（圖／翻攝自爆料公社）

記者朱祖儀／綜合報導

這樣算是誰的責任？一名女網友表示，日前去逛大賣場的時候，腳趾不小心受傷了，事後有找來業者處理，但對方不願意付精神撫慰金，只給了1份禮盒，且稱是當事人未注意才會受傷，讓她非常生氣PO文公審。但文章曝光後，網友紛紛轟說「本來就是你自己的問題！」

「請問在賣場受傷，是不是放個警示牌就免責？」原PO在臉書「爆料公社」發文表示，日前去逛高雄楠梓一間賣場時，腳不小心踢到地板插座，導致大拇指腳底板被削掉一塊皮肉。事後找來安全課長處理傷口，她有提醒「鐵蓋板這樣掀起來很危險，是不是要拿個東西貼起來？」也留下了聯絡方式。

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但原PO抱怨，事發2週後，賣場都沒有打電話慰問，後續申請調解程序，賣場公關也只回應，「已放黃色警示牌！是當事人未注意」，讓她相當不滿表示，「是的，因為看著別處，沒注意到地上，所以飛踢了黃牌，是我的錯？」她認為在賣場內受傷是事實，當時也通報了，「怎麼一間這麼大的公司，會在事發後用放生的態度呢？」

此外，賣場拒付精神撫慰金，還說「誠意就是『禮盒』一份」，也讓原PO十分生氣，因此發文詢問，其他人是否有遇過類似的情形，可以提供意見讓她參考。

▲▼。（圖／翻攝自爆料公社）

▲大賣場有放黃色警示牌。（圖／翻攝自爆料公社）

但文章曝光後，網友紛紛怒批「所以妳精神撫慰金要多少？都知道是自己的錯了，還想？」「你都說你走路沒在看了，怪誰？世界奇觀就在這裡了，這世界不適合妳，在家最安全」、「一般都是看到沒擺牌子出事的，這種擺了還要去踢的我倒是第一次看到！不知道怎麼處理？反正你受傷了，傷害告下去，不過大概率啥都沒有」、「自己玩手機不看路對吧？難不成還要封樓才能確保你的安全」。

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