環島之星「西拉雅仙境」列車9／12啟航！車上限定美食便當一次看

▲「西拉雅仙境限定主題列車」9月12日至9月25日限定啟航。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處以「仙境．西拉雅」為主軸，攜手易遊網及環島之星打造「西拉雅仙境限定主題列車」，9月12日至9月25日限定啟航。

西拉雅風管處表示，本次列車以立體的線條呈現山巒地貌起伏的大西拉雅，並以水色系呈現地區豐富水資源的樣態，將原為平面的識別，打造為一種空間的立體感。

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西拉雅主題的環島之星列車將於9月12日至9月25日限定啟航，旅客可在車上享用東山咖啡、龍眼花茶、芒果乾、龍鳳酥等，還可在車上DIY體驗，另還有「超極仙」便當，以套裝便當搭配入口即化的祖傳爌肉、梅嶺梅子、關子嶺香菇茶葉蛋和來自後壁的精選好米搭配玉井養生無負擔蕎麥粒。

▲▼「西拉雅仙境限定主題列車」車上便當及擺設。（圖／觀光局）

西拉雅風管處也與SHOPLINE合作，將西拉雅在地好物上架電子商務平台，將於9月12日正式開站。另與電商平台momo、樂天合作，開設「仙選物」專區。

觀光局主任秘書林佩君表示，觀光振興的時機已到來，而成立觀光圈的目的是為了資源整合、擴大行銷及建立品牌；西拉雅國家風景區幅員廣大地貌豐富，有溫泉、米鄉、水庫埤圳、西拉雅族文化等景點具備國際潛力，勢必成為國境開放後的重點觀光目的地。