獨攬環島列車遭疑不公！台鐵急澄清：2次開標都「僅易遊網投標」

▲經濟民主連合智庫召開「違法中資易遊網 獨攬台鐵環島列車」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

經濟民主連合智庫召集人賴中強今（5）日表示，國內最大網路旅行社易遊網公司董事會，為中國攜程網實質所控制，指稱其是違法中資在台經營旅行社，質疑易遊網長期承辦交通部台鐵局環島之星列車業務不公。台鐵局表示，107到110年辦理觀光列車包租車廂案，兩次開標都僅有易遊網投標。

民間團體經濟民主連合今天上午在立法院召開記者會，賴中強表示，易遊網就是中國的攜程網（Trip.com）所控制，根據經濟部登記資料，易遊網旅行社是易遊網公司持股100%的子公司，而易遊網公司股份則分別由英屬開曼群島商C-Travel跟英屬開曼群島商塞柏西西安持有，而英屬開曼群島商C-Travel的上層股東，就是中國攜程網。

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賴中強指出，根據經濟部登記資料顯示，易遊網公司五席董事中，Trip.com子公司C-Travel公司佔兩席，其中一席為Trip.com董事孫潔（Jie Sun），而塞柏西西安佔另外兩席，關鍵的第五席則是Trip.com前執行副總裁邢雄（Xing Xiong），顯見中資Trip.com控制易遊網公司董事會至為明確。

▲針對易遊網中資疑慮，經濟部表示如果出現新事證將重新調查。（圖／記者湯興漢攝）

針對外界質疑，易遊網長期獨家承辦台鐵局環島之星列車業務，恐有不公，台鐵局表示，在107年7月25日辦理「107-110年度環島觀光列車旅遊業者包租車廂案」第1次開標，僅有一家投標，也就是易遊網，因投標廠商未達法定家數，經主持人當場宣布流標。故訂於107年8月2日進行第2次開標作業，仍只有易遊網投標。

台鐵局表示，該案投標廠商基本資格為具有交通部觀光局核發之旅行業營業執照且公司登記營業項目中有「J902011旅行業」之公司組織，並加入「中華民國旅行業品質保障協會」會員。

台鐵局強調，自辦理環島之星包租經營環島觀光列車套裝旅遊行程以來，均採公開招標方式，所有具有交通部觀光局核發之經營綜合旅行業均可投標。