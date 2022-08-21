美國藝術家Molly Greene新作　迷人色彩、優雅線條勾勒出魔幻景象

文／城市美學新態度

▲Molly Greene，Coax，2022，布面丙烯，76.2×101.6cm

美國藝術家 Molly Greene 在新作中，使用噴槍和丙烯繪製出藍、綠、金三色的奇異植物，並用珍珠白和粉色作為點綴。這些由簡單「枝葉」交織而成的令人著迷的形象，常能給觀眾熟悉又陌生的感受。作品柔美、詩意，給人一種充滿神秘意味的女性之美。

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▲Molly Greene，Lifelike，2021，布面丙烯，76.2×76.2cm

Molly Greene 是來自美國的年輕藝術家與跨學科學者，她不僅從耶魯大學獲得了環境科學、美國研究學、哲學三個碩士學位，2019 年還從耶魯大學獲得了美國研究學博士學位。

她從 2018 年開始繪畫，當時她剛剛完成博士學業，她的研究重點是與自然和人類有關的概念，以及物種、種族和性別的定義和被定義的方式等。不過在經過多年的課題研究與論文書寫後，她發現繪畫是一種無法用語言表達的思考和理論方式，於是很快就迷上了繪畫。

▲Molly Greene，Blushing，2021，布面丙烯，121.9×152.4cm

Greene 早期的作品以各種結合頭髮與植物的對稱圖像為主題，可能因為毛髮的元素太容易讓人聯想到另一位女性藝術家 Julie Curtiss，Greene 從 2020 年底的新作系列中已經完全擺脫了頭髮的元素，通過獨特的形式和色彩創造出暗指自然和建築的圖像....

本篇圖文授權來源：藝術壯士（微信號：yishuzs）

原文：Molly Greene | 迷人色彩、優雅線條勾勒出熟悉又陌生的景象



（完整文章請看城市美學新態度）

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