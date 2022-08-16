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日本藝術家創造「微型美術館」　將日常物品變成巨型藝術

文／城市美學新態度

▲放大版的水果糖罐。（圖／© Ｍozu studios，下同）

一對日本夫婦，趁著休息的日子相偕來到美術館。他們停駐在大型藝術品面前，忍不住驚嘆：好像的水果糖啊！

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擬真的質感，是日常熟悉的事物，卻又不尋常地放大。

視角一翻轉，其實事情完全相反！彷彿照了多啦A夢的縮小燈，讓我們進入微觀的世界，普通的食物與棒球都不可思議放大了。

保持腦洞樂趣的手作實驗

畢業自東京都立綜合藝術高等學校，1998 年出生的年輕藝術家 Mozu，本名水越清貴（Kiyotaka Mizukoshi）。有一天踏入美術館，為尋常物品化身巨型藝術感到衝擊。他幻想著，有一天也要做出巨大的藝術品，並畫出設計藍圖：

Mozu 首先用陽春的紙箱挖洞，確認這個突發奇想，實踐起來依然是好玩的事情。只放上世界上已經存在的畫作太無聊了，他又處理自己拍攝的照片與免費素材，使它們看起來像真正的作品；並花時間手工裁製畫框，讓背景中的展品不只是輸出的質感。他用吸管製作主體空間的燈盞，頗具挑戰地加裝共15盞LED燈，並塗成淡黃色，更接近美術館的照明。

是的，他要創造的是「微型美術館」。將真實的物件變成巨大的藝術品.... 

Source | MOZU STUDIOS’s Website | MOZU STUDIOS on YouTube

（完整文章請看城市美學新態度

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※本文由城市美學新態度授權報導，未經同意禁止轉載。

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