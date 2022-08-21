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美國藝術家的廚房黑色喜劇　迷人又可怕的家庭場景　

文／城市美學新態度

▲Nikki Maloof，金槍魚和梨，2022，亞麻布油彩，121.9×167.6cm（攝影／Guillaume Ziccarelli；圖片／藝術家與貝浩登提供，下同）

美國藝術家 Nikki Maloof（尼基·馬魯夫）喜歡在作品中描繪各類廚房場景，她將被肢解的魚與複雜多彩的環境圖案並列，形成一幅幅迷人又可怕的家庭場景。藝術家以這種半開玩笑的方式來表達「關於死亡的記憶」，一種在靜物中象徵死亡的傳統主題。

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▲Nikki Maloof，綠色研磨機，2022，亞麻布油彩， 177.8×137.2cm

Nikki Maloof（尼基·馬魯夫）1985年出生於美國伊利諾州皮奧里亞，2008年從印第安那大學獲得藝術學士學位，2011年從耶魯大學獲得藝術碩士學位，現在工作和生活在麻塞諸塞州南哈德利鎮。

▲Nikki Maloof 於工作室，2022

Nikki Maloof 充滿心理色彩的靜物畫經常描繪出家庭生活中令人沮喪的一面。被肢解的魚、雞、蝦、蟹，切片的果蔬，殘羹剩飯，凋零的花朵，以及圖案複雜的桌布、牆紙、壁磚都是她慣用的視覺元素。令人恐懼的主題被生動的顏料處理和飽和的色調所削弱，並且指出一種矛盾的存在觀，在這裡，哭、笑和尖叫同時發生。

▲Nikki Malo of，晚餐準備好了，2020，油彩畫布，137.2×177.8cm

▲Nikki Maloof，研磨機的寓言，2022，亞麻布油彩，198×152.5cm

「我的作品描繪了一個隱藏於我腦海中的世界，在那裡一幕幕關於動物的黑色喜劇正在上演。一串彎彎曲曲的肉末，一聲被誤認為是尖叫的貓叫，或是一條幻滅的魚在我們眼前被切成小片，所有這些都將觀眾的注意力吸引到畫面的憂鬱，有時甚至是殘酷的基調上。」──Nikki Maloof..... 

（完整文章請看城市美學新態度

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※本文由城市美學新態度授權報導，未經同意禁止轉載。

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