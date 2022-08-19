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冥想般的藍色夜景　英國藝術家Nikoo Bafti的波斯細密畫風

文／城市美學新態度

▲伊朗裔英國藝術家 Nikoo Bafti 的創作風格，可以見到傳統波斯細密畫的影響。（圖／© Nikoo Bafti）

波斯細密畫 ，是伊朗於波斯時代留下來，需要極高毅力完成精細描繪的貴族藝術。用珍貴的礦石顏料，細膩呈現人物肖像、景色、風俗故事與裝飾性的圖案。通常出現在書的封面、扉頁與內頁插圖，或是飾有珠寶的精緻盒子與鏡框上。

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▲16世紀上半葉的泥金裝飾手抄本。（圖／Wikipedia）

著迷於看不見的神秘現象，伊朗裔的英國藝術家Nikoo Bafti，即受到傳統波斯細密畫的影響，擅長結合現代形而上學的概念，用畫筆表現層次錯綜的敘事意象。

近期她在美國俄勒岡州波特蘭的 Antler 畫廊，推出首次個展「再次校準」（Realigned）。以富於明暗變化的美麗藍色調，通過空靈的夜景，展開對無形主題的探索。

▲Prerequisite 必要條件｜不透明水彩、棉紙｜6 x 8 英寸（圖／© Nikoo Bafti）

▲Keepsake 小紀念品｜不透明水彩、棉紙｜6 x 8 英寸（圖／© Nikoo Bafti）

藍色為基底的夜色中，壟罩神秘感的意識緩緩浮現。讓人聯想起塔羅牌（Tarot）描繪的聖杯，流動的水元素，還有許多象徵意味濃厚的私人情感物件.... 

（完整文章請看城市美學新態度

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※本文由城市美學新態度授權報導，未經同意禁止轉載。

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