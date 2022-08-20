不知道曾感染Omicron！56%民眾沒意識到自己確診　天選之人是誤解

▲新冠肺炎Omicron病毒確診者半數以上根本未曾得知，自己曾經遭感染。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

新冠疫情肆虐全球長達2年半以上，不過您以為未曾染疫過的自己是所謂的「天選之人」嗎？答案是並非如此，因為一項研究顯示，自從Omicron變異株出現後，超過50%以上的染疫者根本不曾知道自己曾經確診，而這種現象在疫情的快速傳播中扮演至關重要的角色。

綜合外媒報導，總部位於美國洛杉磯的非營利衛生醫療中心Cedars-Sinai透過一項調查，研究了Omicron病毒在美國肆虐期間確診患的個人感染情況，研究主要分析來自醫療中心內的成年職員、患者的2479份血液樣本，取自於Omicron變異株激增的時期。

研究人員從採樣血液中觀察有無Omicron病毒的抗體，推測是否可能曾感染病毒，結果210名可能曾染疫的民眾中，高達56%的人不知道自己曾感染過Omicron病毒，另外則有10%的人曾經通報出現與普通感冒症狀或其他類型感染有關的症狀。

Susan Cheng博士身為推動研究進行的作者之一，他對此表示，「我希望人們透過這項研究成果後，能夠產生危機意識，例如當聚會上出現陽性確診者時，或是自己開始感到不舒服時，能夠快速做個篩檢。只有當我們越了解自己身處的風險，就愈能保護好自己與公眾的健康。」

該機構的研究員、研究的第一作者Sandy Y. jung博士則說，「我們研究進一步證明，未經確診的感染者會增加病毒鏈的傳播。過低的危機意識可能是促使Omicrom病毒傳播快速因之一。」

據悉，Omicron變異株從2021年11月被首次發現後，目前已成為新冠肺炎最主要的病毒株，常見症狀包括咳嗽、頭痛、疲勞、喉嚨痛、流鼻涕等，因為比其他變異症還要輕，使得患者多半未能意識到自己已遭感染。

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