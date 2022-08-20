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酒駕男傍晚蛇行！擦撞警車加速逃　警受傷仍奮勇壓制

▲桃園市黎姓男子今（20）日傍晚酒後駕車遭員警圍捕，龜山警方攔檢遭拒，警網追逐於新北市林口區攔截到案。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市黎姓男子今（20）日傍晚酒後駕車遭員警圍捕，龜山警方攔檢遭拒，警網追逐於新北市林口區攔截到案。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黎姓男子今天傍晚駕車在龜山區忠義路上蛇行，路人見狀報警處理，龜山警方發現後將其攔停，但黎男拒檢駕車高速逃逸，沿途擦撞路旁車輛仍續狂奔，警網呼叫支援沿途追捕，多次與黎男發生碰撞，警網越界至新北市林口區樂活公園攔獲，但黎男不但拒捕且與員警發生拉扯，造成員警多處擦挫傷，員警以優勢警力壓制黎男，經酒測後酒測值為每公升0.3公克，警方依公共危險與妨害公務罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市黎姓男子今（20）日傍晚酒後駕車遭員警圍捕，龜山警方攔檢遭拒，警網追逐後於新北市林口區攔截到案，警車車頭遭撞毀。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市黎姓男子今（20）日傍晚酒後駕車遭員警圍捕，龜山警方攔檢遭拒，警網追逐後於新北市林口區攔截到案，警車車頭遭撞毀。（圖／記者沈繼昌攝）

龜山警方指出，今日傍晚6時10分許，龜山分局接獲報案指稱，51歲的黎姓男子駕車於路上蛇行危險駕駛，正在巡邏的坪頂派出所警員邱聖瑋、黃信衛龜山區忠義路一段發現黎男駕駛豐田轎車，員警示意停車受檢，黎男不但拒檢且高速往林口區方向逃逸。

▲桃園市黎姓男子今（20）日傍晚酒後駕車遭員警圍捕，龜山警方攔檢遭拒，警網追逐許久後於新北市林口區將黎男圍捕壓制到案。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市黎姓男子今（20）日傍晚酒後駕車遭員警圍捕，龜山警方攔檢遭拒，警網追逐許久後於新北市林口區將黎男圍捕壓制到案。（圖／記者沈繼昌攝）

警方立即通報警網攔查圍捕，黎南一路蛇行高速逃逸，員警開啟警示燈與鳴警笛尾隨追捕，黎男一路高速逃竄，沿途擦撞多輛停放路旁車輛，警網隨後在林口區樂活公園將黎男攔截，但黎男卻企圖衝撞警車逃逸，造成警車車頭幾乎全毀，黎男車輛無法前進，員警將黎男揪下車，但黎男不斷抵抗，造成員警身體多處擦挫傷，所幸最後以優勢警力壓制黎男，經酒測後酒測值為每公升0.34公克已明顯超標，警方帶回派出所偵訊後依公共危險罪、妨礙公務等罪嫌移送桃檢偵辦。

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