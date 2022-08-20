余苑綺私下真實面曝光！他揭溫暖一幕：勇氣和毅力真不是一般人

▲余苑綺自2014年罹患直腸癌已歷經70次化療。（圖／翻攝自臉書／李亞萍）

記者張乃文／綜合報導

藝人余天及李亞萍的二女兒余苑綺2014年發現直腸癌第3期，多次復發歷經70次化療，18日傳出病情惡化，據了解，上半身癌細胞擴散，而家人提及余苑綺更是難過到說不出話，各界也紛紛鼓勵集氣，希望能度過這個難關。毒理專家招名威也在臉書透露，先前帶小朋友回診時，就曾在醫院遇到余苑綺伉儷，而他們的一舉一動也讓招名威感嘆，「她是無比的溫暖謙虛有禮貌。」

癌症病人很難熬，家屬更難熬，招名威在粉專提及余苑綺，「如果真的認識余苑綺，你們會知道她是無比的溫暖謙虛有禮貌。」他說，幾年前帶小朋友去榮總回診，時常會在兒童門診和余苑綺伉儷倆一起排隊，當時她已經開始化療，但遇到老人家總是會讓座，也不會對人視而不見，有時人潮擁擠或排隊時間冗長，也就是靜靜坐在一旁陪著小朋友。

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招名威說，余苑綺和大家一樣，一等就是三、四個小時，但她並不會大聲嚷嚷，想爭取權益什麼的。他也提到在節目上與余苑綺相遇過幾次，「她不誇大、沒有星二代的那種驕氣，反而給人親近溫暖的感覺。」

招名威表示，酸民的酸言酸語就如同無形殺手般，既無知也無良，根本搞不清楚狀況，這些人沒什麼本事，但手指頭卻很勇猛，總是想用鍵盤摧毀別人，這世界有很多事情都超越藍綠，罹患癌症已經很難過，化療70次真的已經不是用努力、堅強這種字眼所能形容的。

招名威強調，「她的勇氣和毅力真的都不是一般人可以想像的」，更呼籲「酸民們請停止再傷害他們，不要再用你所認為的言論自由去霸凌」，因為這真的沒有意義。同時也祝福余苑綺保重健康，「妳的努力，懂的人都知道！」