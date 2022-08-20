民進黨4點澄清《數位中介法》　蔡英文9年迴力鏢挖出

▲民進黨發文澄清數位中介法。（圖／翻攝民進黨臉書）

記者葉國吏／綜合報導

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布《數位中介服務法》（數位中介法）草案，引起網路炸鍋反彈，結果昨天緊急喊卡，甚至有網友挖出9年前的民進黨立委提案，酸言論自由的迴力鏢打到自己了。對此民進黨發聲明澄清，強調「言論自由是我們堅持的價值。」

▲蔡英文舊文被挖出。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

蔡英文2013年6月17日在臉書上公開表示，「我反對新『電信法第9條』」，使用網路發表意見、接收資訊是人民基本權利，這樣的權利不該被剝奪，所以請行政院主動將案子退回，不予審議。這篇發文因這次NCC的數位中介法再度被挖出，網友酸這根本就是迴力鏢打到自己。

對此民進黨臉書發文針對「NCC強推《數位中介服務法》，限制網路言論自由」，寫出4點說明：

1、《數位中介服務法》原是為避免「私密影像」、「造謠假訊息」等違法內容在數位平台擴散，全世界民主國家都面臨此挑戰，目前政府正在研議階段、收集意見。

2、《數位中介服務法》草案僅在公聽會階段，還尚未送進立法院。

3、行政院已請相關部會持續溝通，待大家都能夠接受相關做法後，才會繼續進行。

4、NCC原預計下週舉辦的公聽會「已暫緩」，待各界意見討論釐清後才會再擇期辦理。

民進黨文中強調「言論自由是我們堅持的價值，假訊息和私密影像外流的受害民眾無數，但在反制犯罪行為的實務作業上如何做到完善，仍需要各方多溝通，未來政府會持續研議，規劃出妥善政策，請國人安心。」