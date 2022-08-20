熱帶大陸氣團明來襲！台北市體感飆至43℃　恐破今年紀錄

▲夏日炎炎海邊擠滿民眾。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天開始受到太平洋高壓影響，花東縱谷會有38度以上高溫出現。明天開始熱帶大陸氣團籠罩，全台晴朗酷熱，北部、東半部將出現38度以上極端高溫，台北市中正區下週二（23日）體感溫度上看43度，要小心熱傷害。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(20)日台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴熱，花東縱谷的高溫仍在38度左右，需注意防曬、防中暑；部分山區及平地有午後雷陣雨、範圍縮小。

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▲全台5縣市高溫燈號。（圖／翻攝中央氣象局）

各地區氣溫：北部25至36度，中部23至36度，南部23至36度，東部22至38度。氣象局針對花蓮縣縱谷發佈紅色高溫燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市及新北市盆地為黃色燈號，請注意。

明日至下週二(21至23日)在華中屢創歷史高溫之「熱帶大陸氣團」，其乾熱空氣逐漸從東海流出，台灣受其邊緣影響，午後雨很少，僅侷限小範圍山區。各地「晴朗酷熱」，北部及東半部將出現38度以上「極端高溫」，並有挑戰今年最高溫紀錄的機率；應慎防「熱傷害」。根據氣象局網站資料顯示，台北市中正區在下週二體感溫度高達43度。

▲下週二台北市中正區體感43度。（圖／翻攝中央氣象局）



下週三至週五(24至26日)「熱帶低壓或颱風」或其外圍影響；下週三仍「晴朗酷熱」，水氣略增，降雨機率提升，午後機率較高，下週四、五氣溫微降、各地仍偏熱，水氣增多，對流增強，降雨範圍擴大。不過模式仍在調整，有不確定，需逐日更新。

最新(19日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬顯示，明(21)日台灣東南方有「熱帶擾動」活動的機率，大致往西北移動；下週三(24日)接近巴士海峽時，成颱的機率雖低於50%，但不能排除。美國(GEFS)系集模式模擬的路徑包括從台灣東方遠海北上至西進擦過呂宋島都有，21條模擬路徑中有5條通過台灣或鄰近海域，顯示直接影響機率雖不高，但也不宜完全排除；故是否成颱、是否會進入台灣的警戒範圍？都還不確定，且模式會再調整，應持續觀察。

▼左圖：19日20時歐洲(ECMWF)系集模式模擬顯示，下週三(24日)接近巴士海峽時，成颱的機率≦50%。右圖：19日20時美國系集模式(GEFS)模擬顯示，路徑包括從台灣東方遠海北上至西進呂宋島都有，21條模擬路徑中有5條通過台灣或鄰近海域。(阍擷自trapical tidbits)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）