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今明午後大雷雨加劇　下周「可能颱風雛形」曝

記者陳俊宏／台北報導

雨勢加劇！氣象專家吳德榮提醒，今天（17日）、周四西半部午後應注意大雷雨及劇烈天氣的發生；最新歐洲系集模式下周二至下周四模擬顯示，在台灣東南方有熱帶擾動醞釀活動，往巴士海峽靠近，需持續觀察。民間氣象愛好則製圖，提到下周可能的颱風雛形。

（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

▲台灣颱風論壇提到，下周可能的颱風雛形。（點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

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中央氣象局預報員陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天到周五大多多雲到晴，東南部和恆春半島不定時有局部降雨，清晨西半部也有些局部降雨，午後西半部和東半部山區有局部短暫雷陣雨，今天和周四午後中南部有局部大雨。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

陳伊秀說，周六到下周二水氣比較少，除了清晨有零星降雨，午後中南部和其他山區也有局部雷陣雨，範圍沒那麼廣。至於下周是否可能有颱風生成，她分析，熱帶擾動或颱風還要再觀察，目前各家模式的分歧很大。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周四台灣在太平洋高壓邊緣，南方水氣增多，大氣不穩定，西半部午後局部雷陣雨，應注意大雷雨及劇烈天氣的發生，花、東及恆春半島亦有局部短暫陣雨的機率；周五台灣仍在太平洋高壓邊緣，山區及部分平地午後有局部雷陣雨。

吳德榮表示，周六至下周二在華中屢創歷史高溫的熱帶大陸氣團，其乾熱空氣逐漸從東海流出，台灣受其邊緣影響，天氣晴朗穩定，氣溫逐日升，台灣附近水氣減少，午後雨很少，僅侷限於局部山區；下周一、下周二北部、東半部將出現極端高溫，要特別注意防曬、防中暑。

▼高溫炎熱天氣讓民眾戲水消暑。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼夏天,比基尼,海邊,海灘 。（圖／記者劉亮亨攝）

吳德榮指出，最新歐洲系集模式第7至第9天（下周二至下周四）的模擬顯示，在台灣東南方有熱帶擾動醞釀、活動，往巴士海峽靠近；不過，這已經是期末模擬，不確定性大，且各國模式模擬差異仍不小，需持續觀察。

「台灣颱風論壇｜天氣特急 」臉書說，大家很關心的颱風，小編可以保證這周還不會有，甚至此刻海上那些低壓，應該都不成氣候；歐美模式預報裡下周可能的低壓系統，最初的雛形最快也要周末才會長出來，真誠建議大家過幾天再關心就好。該粉專也製作未來5天降雨趨勢預測圖，提到下周可能的颱風雛形。

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