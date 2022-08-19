　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台商帶150萬救2人！女稱台積電上班　自願詐騙業績好…仍被賣掉

▲▼彰化人蛇集團女蛇頭張女拐賣台人赴柬埔寨遭逮。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲詐騙集團把目光轉向台灣人，圖為彰化人蛇集團女蛇頭張女拐賣台人。（圖／記者鄧木卿翻攝）

中央社

柬埔寨打工陷阱話題延燒，當地一名台商4月初帶著近5萬美元（近150萬台幣）前往西港救出2名台灣人，由於柬國地方官員受賄包庇，救援過程只能直接與中國黑道交手，呼籲台灣人別再涉險。

柬國打工陷阱不僅涉及人口販運，遭利誘前往工作者幾乎均從事網路詐騙，「產值」相當驚人，包括中國、台灣、柬國的不法分子皆參與其中。這名受訪台商在柬埔寨耕耘近30年，為避免「擋人財路」要求匿名。

這名台商表示，柬埔寨打工陷阱喧騰多年，最初的被害人與加害人都是中國人，直到COVID-19疫情爆發後，柬埔寨一度鎖國，加上中國公安嚴打，這些「準騙子」出境前就會被攔下，詐騙集團在「缺工」的情況下將目光轉向台灣人。

這名台商指出，今年4月有2名台灣被害人家屬向立委陳情，後來透過關係輾轉找上他幫忙，被害人當時都被中國籍人士拘禁在施亞努港（Sihanoukville，簡稱西港），他從金邊開了4小時的車帶著4萬6000美元贖人。

▲▼柬埔寨市區街道。（圖／記者許靖騏攝）

▲柬埔寨市區街道。（圖／記者許靖騏攝）

這名台商回憶，西港有很多賭場，背後幾乎都是中國人在經營，這些人擅於「用合法掩護非法」，即樓下是正當賭場，樓上則是網路詐騙基地，還會僱用當地軍警全副武裝充當保全，外頭還架起4層樓高的烤漆板，「打工」的人很難逃跑。

他說，由於網路詐騙的對象多是中國人，柬國政府在中國壓力下也會幫忙打擊犯罪，然而「詐騙事業」年產值達人民幣數千億元，不法分子賺到錢也會買通當地行政、執法人員，「大家都是命運共同體，往往捉幾個充數而已。」

今年4月初被這名台商救出的2名被害人分別為一男一女，年約30歲，女生自稱之前在台積電上班，男生則是一名健身教練。

台商表示，這名女生一開始抵達柬埔寨是自願在一個以台灣人為首的詐騙集團中工作，因業績不錯而被當地的台灣友人勸說至「福利更好」、以中國人為首的詐騙集團中工作，後來才知道自己被以2萬美元轉賣。

▲▼桃園機場警方攔截即將飛往柬埔寨金邊的2名女子。（圖／記者游宗樺攝）

▲台商呼籲不要掉入高薪海外打工陷阱，圖為桃園機場警方攔截即將飛往柬埔寨的2名女子。（圖／記者游宗樺攝）

至於這名健身教練自述原本在台灣每月可賺新台幣10萬元，但各種防疫限制讓他收入全無，又看到網路上所張貼前往柬埔寨擔任服務生的「徵才資訊」，沒想到卻落入人蛇集團的手中，一樣被以2萬美元賣出。

台商回憶，救援過程難度不一，在救援這名女性時，藏身幕後的中國黑道人士表示，自己當初跟人買了2萬美元，只要「不賠本」就好，最終很順利地一手交錢一手放人。

不過這名健身教練則被坐地起價，台商指出，對方只買2萬卻向他開口說要贖人必須要另外支付1萬2000美元的「騙子養成訓練費」，但為了救人，他只好請公司會計趕快去銀行再匯差額給他。

▲▼柬埔寨市區街道。（圖／記者許靖騏攝）

▲柬埔寨市區街道。（圖／記者許靖騏攝）

台商順利贖回2人後，深怕他們又落入人蛇集團手中，連夜將2人從西港載回金邊安置在自己公司宿舍裡。事成之後家屬匯來贖金，至於返台機票、當時入境台灣的PCR篩檢等生活雜支，台商說「就當做善事」。

這名台商表示，等待返台期間，他也趁機教育2人，載他們到金邊看看當地人在烈日下勞動的景象，「這些建築工一個月才賺400美元」，勸告他們別再輕信工作輕鬆、月領高薪的噱頭，以免再次落入打工陷阱。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►安全又聰明的「指靜脈智慧保險箱」8990元！存放貴重物品最方便

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
羅力宣布引退！丘總回應了
共軍軍演！他喊「中國要從台灣撤僑了」　下場出爐
艾成身亡　「驚喜現身開唱」！網悲：為何走後才被看見
付不出15萬！18歲少年困柬埔寨恐遭「拖後山分屍」媽求援

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美宣布：對烏克蘭新增「海馬士飛彈」等7.75億美元軍援

台灣旅客持落地簽訪泰國　10月起延長為30天

公園驚見鱷魚「拖浮屍」游過目擊者瘋傳　25歲男游幾分鐘慘死

神秘「番茄流感」全身長詭異紅疹　印度80童染病、傳已奪58童命

避經濟崩盤未示警俄將入侵　澤倫斯基引發撻伐

日經：日方將研究日中領袖峰會可能性

馬斯克要求「廣告技術公司」提供數據　證明推特假帳號數量

跑完鐵人三項求婚「下跪秒抽筋」他表情扭曲趴地：妳要嫁給我嗎

台商帶150萬救2人！女稱台積電上班　自願詐騙業績好…仍被賣掉

黃石公園溫泉驚見「一隻漂浮人腳」　腳上還穿著鞋

黃義達再飆經典《那女孩對我說》　60歲杜德偉拚唱跳…梁朝偉應援！

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

潘瑋柏：我瘦了沒！嗨唱《反轉地球》　吳克群《為你寫詩》回憶殺..合力奪1位

妹子隨機請路人講評舞蹈　阿伯給7分：熟練點會更好

月經前讓女友吃冰的下場　就不會痛咩→你要阻止啊

男想追夢！友無條件支持　聽借100萬打槍：有條件了

吳磊趙露思「隔空牽起少商弦」　見疑商虐心...同款哭哭表情包

比莉降肉南港公園嗨跳廣場舞　周湯豪當小編隨身跟拍

開進地下室突猛撞牆壁　車頭變形！駕駛送醫亡

《換乘戀愛2》傲嬌直男超嘴硬　當眾說前女友「狗很醜」...主持人笑翻！

美宣布：對烏克蘭新增「海馬士飛彈」等7.75億美元軍援

台灣旅客持落地簽訪泰國　10月起延長為30天

公園驚見鱷魚「拖浮屍」游過目擊者瘋傳　25歲男游幾分鐘慘死

神秘「番茄流感」全身長詭異紅疹　印度80童染病、傳已奪58童命

避經濟崩盤未示警俄將入侵　澤倫斯基引發撻伐

日經：日方將研究日中領袖峰會可能性

馬斯克要求「廣告技術公司」提供數據　證明推特假帳號數量

跑完鐵人三項求婚「下跪秒抽筋」他表情扭曲趴地：妳要嫁給我嗎

台商帶150萬救2人！女稱台積電上班　自願詐騙業績好…仍被賣掉

黃石公園溫泉驚見「一隻漂浮人腳」　腳上還穿著鞋

姆巴佩搶罰點球還撞梅西？　魯尼痛批：沒看過這麼自私的人

美宣布：對烏克蘭新增「海馬士飛彈」等7.75億美元軍援

美股開盤走低　道指挫跌300點

台灣旅客持落地簽訪泰國　10月起延長為30天

俄國拒在烏克蘭設「非軍事區」　基輔矢言收復1991年疆土

日本「托盤交易防疫照」6萬人朝聖：衛生習慣好大　Coser被神出

公園驚見鱷魚「拖浮屍」游過目擊者瘋傳　25歲男游幾分鐘慘死

布朗尼霸氣封阻！　被讚「重現詹皇賞伊古達拉追魂鍋」

馬3男違停卸貨區！他按喇叭提醒遭嗆「可憐開貨車」　網笑：傻傻的

唐西奇勾射美技成焦點　庫班透露他在「練新招」

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

國際熱門新聞

女曾在台積電上班　自願詐騙仍遭賣

客機高空失聯！竟因「2機師睡死」忘記降落

賭場豬仔跳河「水面全是人頭」！40人游回越南

女被3男性侵　好友設局拐騙還全程觀看

柬埔寨賭場囚禁　「60豬仔」破門竄出暴動畫面曝

27歲鮮肉約炮「愛上74歲嬤」決定娶回家

避經濟崩盤未示警俄將入侵　澤倫斯基引發撻伐

胸部「左A右D」...正妹被嘲笑20年

游泳回家慘死　童在河裡吸入噬腦蟲

跑完鐵人三項求婚！他下跪秒抽筋「無聲趴地」

鱷魚「拖浮屍」游過公園目擊者瘋傳

安倍國葬官大玩10P雜交趴！爽貼全裸AV女優壞壞

印度「番茄流感」傳已奪58童命

日經：日方將研究日中領袖峰會可能性

更多熱門

相關新聞

18歲少年困柬埔寨！媽付不出15萬贖金恐分屍

18歲少年困柬埔寨！媽付不出15萬贖金恐分屍

國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷18日以國會外交名義前往柬埔寨，救回一名被賣到柬埔寨的19歲陳男，不過另一位同行的18歲鄭姓同學卻下落不明，讓家人很擔憂。為此，鄭母表示，對方要求15萬2000元贖金，並威脅今晚12點前沒有付贖就要「拖去後山分屍」，經一番求情後對方才同意今晚不分屍，但明天如果沒有籌到錢「後果自負」。

連身障者也不放過　涉誘騙到泰柬工作3嫌遭羈押

連身障者也不放過　涉誘騙到泰柬工作3嫌遭羈押

法拉利姐講「東浦寨」還原真相　網笑翻：超心虛

法拉利姐講「東浦寨」還原真相　網笑翻：超心虛

Bump杜拜被害人與詐欺犯同名　插畫家轉貼判決

Bump杜拜被害人與詐欺犯同名　插畫家轉貼判決

泰國押返極惡人蛇！帶豬仔團移轉陣地　檢聲請羈押

泰國押返極惡人蛇！帶豬仔團移轉陣地　檢聲請羈押

關鍵字：

柬埔寨台商西港東南亞要聞詐騙人蛇集團

讀者迴響

熱門新聞

下面痛到掰咖！醫一戳猛噴30c.c.膿漿　她：男友喜歡用嘴

直播妹掀背心「忘了沒穿」　見雙球崩潰了

王浩宇再砲廖老大飲料！加盟主回應了

創作曲沒人要！艾成生前「嘶吼自己唱」片段曝

18歲少年困柬埔寨！媽付不出15萬贖金恐分屍

狠男吃住睡都靠死者　又和他女友曖昧

共軍軍演！他喊「中國要從台撤僑了」下場出爐

刺死室友口角　嫌驚嚇過度講不出話

彰化奇景！防火巷13年進化史　網友驚：從空橋變成倉庫　

台男慘遭凌虐家屬悲：像老了30歲

女曾在台積電上班　自願詐騙仍遭賣

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

線上搶訂「手搖飲買1送1」爽喝8天

愛莉莎莎赴泰國被偷「損失13萬」！曝超昂貴成本

手機藏大量賣淫紀錄！大三正妹「全校面前」認了

更多

最夯影音

更多
黃義達再飆經典《那女孩對我說》　60歲杜德偉拚唱跳…梁朝偉應援！

黃義達再飆經典《那女孩對我說》　60歲杜德偉拚唱跳…梁朝偉應援！
余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

潘瑋柏：我瘦了沒！嗨唱《反轉地球》　吳克群《為你寫詩》回憶殺..合力奪1位

潘瑋柏：我瘦了沒！嗨唱《反轉地球》　吳克群《為你寫詩》回憶殺..合力奪1位

妹子隨機請路人講評舞蹈　阿伯給7分：熟練點會更好

妹子隨機請路人講評舞蹈　阿伯給7分：熟練點會更好

月經前讓女友吃冰的下場　就不會痛咩→你要阻止啊

月經前讓女友吃冰的下場　就不會痛咩→你要阻止啊

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面