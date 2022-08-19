返國不用再等防疫計程車！　王必勝：請桃機研擬可自駕返家檢疫

▲指揮中心指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

國人入境相關檢疫措施陸續鬆綁，現行自機場返家交通方案包含防疫計程車、免費防疫巴士、親友接送等，指揮官王必勝今（19）日表示，開放自駕一直是指揮中心希望選項，不過相關管理可能稍微複雜，會請桃機公司盡快做出相關指引，比較不會有等車的問題。

近期本土疫情處於平原期，單日新增病例都在2萬例上下，近期即將面臨OmicronBA.5變異株衝擊，可能於8月底至9月初再有一波疫情升溫，不過國內過去兩年多來嚴守邊境，開放國境的聲浪持續。蔡英文總統今天已經喊出請行政院仔細評估開放邊境的時程表，同時做好相關的配套措施，適時開放觀光客入境。

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在入境部分是否有更進一步鬆綁措施、是否開放自駕返家檢疫？王必勝表示，開放自駕一直是指揮中心希望選項，目前除防疫計程車、免費防疫巴士、親友接送等，自駕的管理可能稍微複雜，會請桃機公司盡快做出相關指引，比較不會有等車的問題。

桃園機場本月初統計資料顯示，自6月15日開放入境旅客親友接送、8月1日起提供入境旅客免費搭乘防疫巴士，並新增雙北路線，目前親友接送與搭乘防疫巴士離開機場者約佔入境旅客47%。

此外，民航局方面表示，桃機已經準備好從每週4萬人入境擴充到6~8萬，如果BA.5疫情沒有上升太嚴重，是否會以此為目標？王必勝表示，入境人數除了機場量能，也要考慮防疫旅館量能，若3+4檢疫措施、機場唾液篩檢維持、未開放入境旅客搭乘大眾運輸的情況下，能開放的量能還是有限。

王必勝強調，在維持這些措施情況下增加入境人數，等候時間也會相對拉長，對旅客來說也是不舒服；他說，要再往上開一些是有空間的，但仍需觀察疫情發展，若要開更多，就要討論整體防疫措施強度是否調整。