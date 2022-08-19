　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

返國不用再等防疫計程車！　王必勝：請桃機研擬可自駕返家檢疫

▲▼指揮中心8/19記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國人入境相關檢疫措施陸續鬆綁，現行自機場返家交通方案包含防疫計程車、免費防疫巴士、親友接送等，指揮官王必勝今（19）日表示，開放自駕一直是指揮中心希望選項，不過相關管理可能稍微複雜，會請桃機公司盡快做出相關指引，比較不會有等車的問題。

近期本土疫情處於平原期，單日新增病例都在2萬例上下，近期即將面臨OmicronBA.5變異株衝擊，可能於8月底至9月初再有一波疫情升溫，不過國內過去兩年多來嚴守邊境，開放國境的聲浪持續。蔡英文總統今天已經喊出請行政院仔細評估開放邊境的時程表，同時做好相關的配套措施，適時開放觀光客入境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在入境部分是否有更進一步鬆綁措施、是否開放自駕返家檢疫？王必勝表示，開放自駕一直是指揮中心希望選項，目前除防疫計程車、免費防疫巴士、親友接送等，自駕的管理可能稍微複雜，會請桃機公司盡快做出相關指引，比較不會有等車的問題。

桃園機場本月初統計資料顯示，自6月15日開放入境旅客親友接送、8月1日起提供入境旅客免費搭乘防疫巴士，並新增雙北路線，目前親友接送與搭乘防疫巴士離開機場者約佔入境旅客47%。

此外，民航局方面表示，桃機已經準備好從每週4萬人入境擴充到6~8萬，如果BA.5疫情沒有上升太嚴重，是否會以此為目標？王必勝表示，入境人數除了機場量能，也要考慮防疫旅館量能，若3+4檢疫措施、機場唾液篩檢維持、未開放入境旅客搭乘大眾運輸的情況下，能開放的量能還是有限。

王必勝強調，在維持這些措施情況下增加入境人數，等候時間也會相對拉長，對旅客來說也是不舒服；他說，要再往上開一些是有空間的，但仍需觀察疫情發展，若要開更多，就要討論整體防疫措施強度是否調整。

►安全又聰明的「指靜脈智慧保險箱」8990元！存放貴重物品最方便

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
余苑綺病危！癌友朱芯儀發聲
她控遭SM硬上6次拍性愛片　真相竟是「剩女的復仇」
人氣手搖飲「買1送1」來了　限時8天
直播妹掀背心「忘了裡面沒穿」　雙球彈出崩潰了
鳳飛飛逝世10週年　「最深愛的男人」首度露面了！
上班水喝太少！茶、咖啡越喝越渴　營養師揭妙招
快訊／竹科大廠高階主管「在家種大麻」　用心研究每天強光照射
震撼彈！羅力要離隊　富邦悍將改找新洋砲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

最強外送！雪霸油婆蘭山屋動工　直升機吊掛挖土機上雪山畫面曝

明天5縣市酷熱最高溫飆破38度　熱帶系統發展「轉彎」！最新路徑曝

搭台鐵遇阿姨大聲說話　她拿手機「做1事」！列車長出現救全場

金門大橋即將通車！ 一年內免通行費　非低碳車進烈嶼要申請　

6千人在線看！直播妹掀背心「忘了裡面沒穿」　雙球彈出崩潰了

桃機新任總座接棒迎國境開放　范孝倫：最艱難時刻即將過去　　

違反《中介法》最高罰1千萬！網狂刷14字怒：連說話的權利都沒了

善耕365／當社工遇上智能障礙小爸媽　「想生小孩行不行」

返國不用再等防疫計程車！　王必勝：請桃機研擬可自駕返家檢疫

陽明交大首設科技犯罪偵查在職專班　提升打擊科技犯罪能力

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

余苑綺經紀人緊張證實「狀況不樂觀」　全家直奔醫院…余祥銓急取消通告

女兒不想吃飯用奶音撒嬌　狂喊「我愛你」爸被攻陷

超諷刺！心存善念不害人　得知女兒是人蛇首腦淚崩

孩童鞋子意外掉進圍欄 暖心大象竟幫撿起歸還

台鐵惡霸男帶兒硬佔位　嗆列車長「妳惹不起」

最強外送！雪霸油婆蘭山屋動工　直升機吊掛挖土機上雪山畫面曝

明天5縣市酷熱最高溫飆破38度　熱帶系統發展「轉彎」！最新路徑曝

搭台鐵遇阿姨大聲說話　她拿手機「做1事」！列車長出現救全場

金門大橋即將通車！ 一年內免通行費　非低碳車進烈嶼要申請　

6千人在線看！直播妹掀背心「忘了裡面沒穿」　雙球彈出崩潰了

桃機新任總座接棒迎國境開放　范孝倫：最艱難時刻即將過去　　

違反《中介法》最高罰1千萬！網狂刷14字怒：連說話的權利都沒了

善耕365／當社工遇上智能障礙小爸媽　「想生小孩行不行」

返國不用再等防疫計程車！　王必勝：請桃機研擬可自駕返家檢疫

陽明交大首設科技犯罪偵查在職專班　提升打擊科技犯罪能力

台灣男星霸榜！《披荊斬棘2》初排名出爐　陸網讚爆第1：多少人的青春

錯過首次明星賽　陳文杰可惜：發高燒快40度

中科院昨試射「無限高」飛彈　1枚近距離落海原因不明

余苑綺病危！曾說好「一起戰勝」　癌友朱芯儀心疼發文

紅蘿蔔不是蘿蔔！真實品種超驚人...討厭味道「可改吃4食物」

設局詐騙獲利20億「萬人受害」！　泰女星Pinky Savika遭逮捕

監所有愛超越障礙　基隆看守所推收容人「出所安置服務」

泰國押返2人蛇下場曝！極惡幹部帶豬仔團移轉陣地　檢聲請羈押

告白女控遭SM硬上6次拍性愛片　真相竟是「剩女的復仇」下場曝

「美國隊長」早就不是處男了！浩克說溜嘴　本尊道歉：我是被逼的

臉書曝光！F級女模「狂搖猛騎」49秒影片瘋傳　網友看到手機沒電

生活熱門新聞

余苑綺手比「讓我走」網心疼　醫：放手是最後的愛

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

外交部「3月新聞稿」被挖出　他愣：真誇張

女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」

轟Bump憑什麼罵外交部　她被掀民進黨背景秒刪文

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

柬埔寨詐騙「為何盯上台人？」他曝：擁有天生1技能

颱風雛形誕生　預報曝：台灣在射程

中小學停課標準　擬採「一人確診全班停三天」

午後雷雨來了！新北等5縣市大雨特報　防雷擊強陣風

確診不全班停課！開學1個月後實施新制

超偶每集都看！醫嘆「艾成只拿第2名」情況或許不同

20台人團飛柬埔寨淘金！超Chill照曝光

快訊／再打臉外交部！Bump含淚喊不自殺聲明

更多熱門

相關新聞

何時開放過境？蘇貞昌透露1條件

何時開放過境？蘇貞昌透露1條件

總統蔡英文19日上午表示，在兼顧經濟和防疫之下，已經請行政院仔細評估開放邊境的時程表，同時做好相關的配套措施，適時開放觀光客入境。對此，行政院長蘇貞昌說，會往這個方向走，是一定要的，最重要的是，台灣內部的防疫比起周邊和國外的疫情，顯然已經和緩許多，「所以國外如果不讓人擔心的話，我們當然會更快地來開放邊境」。

基隆專責病房收治31人　林右昌：空床率60.8%

基隆專責病房收治31人　林右昌：空床率60.8%

邊境預備開放！王必勝曝時間點：BA.5高峰後「加快腳步」

邊境預備開放！王必勝曝時間點：BA.5高峰後「加快腳步」

北部BA.4群聚擴大！小孩也中鏢「一家3口都染變異株」

北部BA.4群聚擴大！小孩也中鏢「一家3口都染變異株」

10個月大染疫嬰「哮吼」加護搶救中　再增3童MIS-C

10個月大染疫嬰「哮吼」加護搶救中　再增3童MIS-C

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺手比「讓我走」網心疼　醫：放手是最後的愛

柬埔寨賭場囚禁　「60豬仔」破門竄出暴動畫面曝

客機高空失聯！竟因「2機師睡死」忘記降落

爸媽過世留44萬！銀行堅持本人領

女女配偶被騙赴柬　做到流產仍要上工

心碎！　艾成媽親筆信曝光

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

王瞳開口了　教友曝艾成夫妻婚後互動

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

外交部「3月新聞稿」被挖出　他愣：真誇張

女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」

「心機高中生」成小蛇頭　拐騙2好友飛柬埔寨

轟Bump憑什麼罵外交部　她被掀民進黨背景秒刪文

說好開房錢AA分「男友竟欺騙」！妹子怒：我付全額

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

更多

最夯影音

更多
丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...
艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面