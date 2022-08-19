基隆+357！全市專責病房收治31人　林右昌：空床率60.8%

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心19日公布國內本土病例，新增2萬2559例，其中基隆新增357例，市長林右昌表示，全市專責病房空床率仍在六成，籲請市民朋友參加宴席離開座位戴好口罩，落實防疫指引，手部常清消，另儘快完整接種疫苗，及早形成保護力，保護孩子健康安全。

有關基隆市疫情部分，本市今日357名確診人數中，外縣市通報45例，佔12.61%；其中女性204人、男性153人；若以年齡別區分，25-34歲有68人最多，占19.05%，其次為35-44歲有63人，占17.65%；至於75歲以上的長者有17人、65-74歲有20人、6歲以下有15人。

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林右昌指出，基隆市現有COVID-19專責病房79床，目前收治31人、空床48床，空床率60.8%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症10名、中症2名、輕症8名；部立基隆醫院，輕症11名；礦工醫院、三總基隆分院，皆無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估14萬1409人，利用快速通道的有3萬8466人，有7萬7973人完成健康條件審核，符合資格已派案5萬9297人，條件不符合則有1萬8676人。

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