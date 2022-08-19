邊境預備開放！王必勝曝時間點：BA.5高峰後「加快腳步」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

邊境準備開放！蔡英文總統今（19）日上午表示，已經請行政院仔細評估開放邊境的時程表，同時做好相關的配套措施，適時開放觀光客入境。指揮中心指揮官王必勝下午於記者會中回應，目前正在觀察即將到來的BA.5疫情，相關嚴重程度以及持續時間，這波疫情過後估計開放腳步就可以加快。王必勝也提到，BA.5高峰預計可能在9月底、10月初。

王必勝表示，邊境問題會遵照總統與行政院指示，但重要前提還是要兼顧防疫、經濟與觀光，指揮中心會擬定邊境開放計畫，根據疫情狀況、風險評估等來逐步實施，他強調，必須走穩健開放的路，指揮中心最希望的就是民眾回歸正常生活，開放觀光也是一部份。

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至於蔡英文總統提到的時間表，是否有期程可參考？王必勝回應，開放邊境並非時間表，應該說是「一個計劃」，必須一步一步進行，而非時間一到就可以什麼都不管。他舉例，防疫措施都是環環相扣，例如先解除3+4一人一室的問題，接著看防疫旅館數量是否可以放寬入境上限，甚至考慮團客的開放、檢疫改0+7等，都需要時間一步一步開。

王必勝也強調，眼前國內可能要遇上一波BA.5疫情，要先觀察疫情的嚴重程度、持續時間有多久，等到這波疫情過了，開放腳步就可以快一點。

此外，觀光局已擬妥攸關觀光入出境的「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」草案，修正版本週再度提報指揮中心，指引要求入境台灣須施打疫苗追加劑、團進團出、禁止脫隊、旅遊全程配戴口罩。

王必勝今日證實，相關草案已經於昨日收到，正在進行相關檢視，他也說「這些都是為了未來開放邊境的預備動作」，會再和觀光局討論。