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10個月大染疫嬰「哮吼」加護搶救中　再增3童MIS-C

▲▼8/17中央流行疫情指揮中心記者會。發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增通報126例新冠中重症個案，其中又確認4例兒童重症。兒童重症方面，有1起是10個月大男嬰因哮吼住加護病房；另外有3起兒童MIS-C，其中1案較特別，是曾經快篩陽性沒有通報，後續在1個月後出現症狀，就醫後PCR陽性確診，也診斷為MIS-C。

指揮中心今（19）日公布國內新增2萬2559例本土個案，另增260例境外移入，確診個案當中增加32人死亡。今日另新增通報126例中重症，當中83例中症，43例重症。

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▲▼指揮中心公布8/19確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布8/19確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

針對哮吼個案，羅一鈞說明，該案是10個月大男嬰，慢性神經系統疾病，8/12發燒、呼吸急促有雜音，8/13到急診，呼吸窘迫、胸凹、血氧濃度偏低，PCR陽性確診，醫師診斷哮吼收治加護病房，插管使用呼吸器，使用瑞德西韋、類固醇等藥物治療，8/14拔管移除呼吸器，目前病況持續改善，仍住加護病房觀察。

另三例MIS-C個案，羅一鈞指出，第一案為3歲男童，6/7確診新冠，8/5發燒、皮疹，8/7就醫檢查有結膜炎、肝炎、診斷為MIS-C與急性肝炎住院，給予免疫球蛋白病況好轉，8/13出院。

接著是一名6歲女童，個案比較特別曾經在7/16快篩陽性「未就醫通報」，後續8/12起發燒、皮疹、紅眼，8/16到急診，檢查有草莓舌、結膜炎，PCR陽性確診，Ct值32，診斷MIS-C住加護病房，給予類固醇治療，8/18轉至一般病房照顧，有接種過一劑疫苗。

最後是一名10歲男童，7/30確診新冠，8/4起發燒、紅眼、皮疹，8/10腹瀉至急診，診斷疑似MIS-C住院，8/17出院。

根據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累計176例，當中27人死亡；重症中MIS-C已經達到105例，其他還有27例腦炎、21例肺炎、3例敗血症、10例哮吼、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡。

▲▼指揮中心8/19說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心8/19公布新增中重症、死亡個案及兒童重症分析。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心8/19公布國內兒童(12歲以下)本土重症個案分析。（圖／指揮中心提供）

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