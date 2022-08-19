快訊／本土+22559！新北增4739例最多　6縣市病例破千

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布新增2萬2559例本土病例，個案以新北市增加4739例最多，其次依序為台北市2757例、台中市2710例、桃園市2632例、高雄市1762例、台南市1392例，共計6縣市病例破千例。

指揮中心表示，今日新增之22,559例本土病例，為10,264例男性、12,287例女性，8例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4,739例)、臺北市(2,757例)、臺中市(2,710例)、桃園市(2,632例)、高雄市(1,762例)、臺南市(1,392例)、彰化縣(938例)、新竹縣(700例)、新竹市(610例)、苗栗縣(601例)、宜蘭縣(567例)、屏東縣(565例)、雲林縣(517例)、花蓮縣(390例)、基隆市(357例)、南投縣(317例)、嘉義縣(315例)、臺東縣(217例)、嘉義市(193例)、金門縣(140例)、澎湖縣(128例)、連江縣(12例)。

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▲指揮中心公布8/19確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計15,630,461例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,624,007例排除)，其中4,998,765例確診，分別為24,577例境外移入，4,974,134例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計9,572例COVID-19死亡病例，其中9,556例本土，個案居住縣市分布為新北市2,053例、臺北市1,085例、臺中市957例、高雄市884例、臺南市740例、桃園市723例、彰化縣555例、屏東縣400例、雲林縣296例、南投縣287例、苗栗縣221例、嘉義縣218例、基隆市213例、宜蘭縣192例、嘉義市159例、花蓮縣153例、新竹縣147例、臺東縣139例、新竹市91例、澎湖縣25例、金門縣18例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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