▲蔡英文、陳時中、黃珊珊出席2022台北國際觀光博覽會開幕典禮。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文19日上午出席台北國際觀光博覽會，她在致詞時提到，現在正是時候，為重新爭取我們國際旅客來台灣做好準備。在兼顧經濟和防疫之下，已經請行政院仔細評估開放邊境的時程表，同時做好相關的配套措施，適時開放觀光客入境。

蔡英文致詞時表示，台北國際觀光博覽會至今邁入第16年，每一次舉辦都辦得有聲有色，吸引全國各地朋友參觀，創造許多商機，也讓許多人可以共襄盛舉。這段時間以來，面對全球疫情的起起伏伏，我們的觀光業者真的很辛苦，也很努力撐住產業，真的非常謝謝大家的團結配合，共同為防疫盡了一份力量。

蔡英文說，政府也一直和觀光業者站在一起，像是我們和帛琉辦旅遊泡泡，維繫產業能量，當時台灣也是少數幾個實施旅遊泡泡的國家之一。國內旅遊方面，行政院和交通部下半年也啟動各項振興措施，比如透過國旅補助積極鼓勵國內旅遊，也為觀光產業預先熱身，準備迎接後疫情時代的新的機會。

蔡英文指出，隨著生活回到常軌，今年以來入出境旅客人數每月逐步成長，現在正是時候，為重新爭取我們國際旅客來台灣做好準備。在兼顧經濟和防疫之下，我已經請行政院仔細評估開放邊境的時程表，同時做好相關的配套措施，適時開放觀光客入境。

蔡英文強調，台灣是非常美麗的國家，我們的自然美景、歷史文化或在地的美食，都吸引很多國際友人前來遊玩，特別是台灣人很熱情，熱愛和國際友人交朋友，我相信，觀光產業的黎明曙光，很快就會來到。