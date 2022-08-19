重慶北碚45度破紀錄！　樂山大佛「腳趾」暴露乾旱水位差

▲四川乾旱嚴重，樂山大佛前的江水露出淺灘 。（圖／翻攝 上觀新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸各地持續高溫，截至昨18日下午15：30左右，全大陸各級氣象部門268個高溫紅色持續預警，其中川渝一帶最為集中，氣溫排行榜前十（國家站）中，重慶北碚是第一名，最高氣溫已升至45℃。另外，四川知名景區樂山大佛的江水也明顯下降，從佛像「腳趾台階」高度能看出水位高低落差，乾旱十分嚴重。

綜合陸媒報導，中央氣象台昨18日18時發佈氣象乾旱黃色預警。真根據資料顯示，距離上一次發乾旱預警是9年前。其中，重慶北碚昨再次打破全大陸最高氣溫紀錄，已經升到45℃。

大陸各省從7月1日以來，江南以及貴州、重慶等地降水異常偏少，平均氣溫顯著偏高，導致部分地區出現氣象乾旱。7月31日氣象乾旱監測，貴州大部、湖南大部、重慶東南部、浙江中部等地有中度到重度氣象乾旱。未來3天，上述旱區仍維持高溫少雨天氣，氣象乾旱將持續發展。

▲比對兩年前同時期照片，樂山大佛前江水高低落差非常大 。（圖／翻攝 上觀新聞）

四川各地連日來持續高溫、降水偏少。有網友曬出樂山大佛在2020年8月18日和2022年8月18日的對比照。今年樂山市的知名景區樂山大佛露出「腳趾台階」高度，暴露出今年水位下降10餘米，比起兩年前江水上漲，淹沒佛像腳趾下的石台階。

陸媒《紅星新聞》報導稱，2022年8月18日12時，樂山大佛平台水位海拔高度僅354.20m，與往年八月同期正常水位相比低了1.69米，與2020年「8.18」洪水水位相比，低了10.53米。

樂山大佛景區管委會表示，受今年降雨偏少和高溫等因素影響，樂山大佛處的江水比之前確實有下降。