晶片再升級　2022 年版 iPad Pro有望出現三大重點更新

▲2022年iPad Pro可望有三大更新。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

許多傳言都指出，蘋果正在開發iPad Pro的下一代版本，雖然目前傳出的訊息指出，新一代iPad Pro並沒有推出重大的設計更新，不過外媒MacRumors指出，仍有幾個更改值得期待，包含搭載Mini-LED顯示螢幕、M2晶片。

Mini-LED顯示螢幕

蘋果去年推出了採用 mini-LED 顯示技術的更新版 12.9 吋 iPad Pro，而到了 2022 年，11吋和 12.9 吋版本的 iPad Pro 都將配備 mini-LED 顯示螢幕。

mini-LED也就是「次毫米發光二極體」採用mini-LED的產品具備省電、成本低的優勢，除此之外，在顯示上顏色飽和、完整、亮度高，並且可以有效降低烙印問題，延長產品壽命。

蘋果將 ‌iPad Pro‌ 的 mini-LED 顯示螢幕稱為「Liquid Retina XDR 螢幕」，提供更佳的動態範圍、逼真的細節、鮮豔的色彩和 HDR。12.9 吋 iPad Pro 螢幕使用超過 10,000 個 LED，可實現高達 1,000 尼特的亮度、1,600 尼特的峰值亮度和 100 萬比 1 的對比度。

M2晶片

蘋果近年一直在推動自研晶片運用，2021 年的 iPad Pro 機型採用了與MacBook Air、Mac mini和 13 吋 MacBook Pro相同的M1晶片，而不是像典型的 iPad 使用 A 系列晶片。

這使得 iPad Pro 的性能與蘋果的 Mac 相當，而且蘋果很可能會持續使用 Mac 晶片用於專業級 iPad。預計 2022 年，Apple 將推出 M1 的下一代M2晶片。

‌預計M2‌ 晶片將用於 2022 年版本的 ‌MacBook Air‌、13 吋 MacBook Pro，當然還有iPad Pro。將具有相同的 7 到 8 核 CPU，不過也預計會更新 9 到 10 核 GPU 選項，將提供比‌M1‌更高的速度和效率，但目前尚不清楚具體細節。

無線充電

據彭博社的Mark Gurman稱，下一代 iPad Pro將支持 MagSafe無線充電，就像iPhone一樣。蘋果可能會在 iPad Pro 中添加玻璃背板，不過因為玻璃易碎的特性，目前還在不斷測試中，也可能會選擇由玻璃製成的 Apple 標誌，方便無線充電。

如果選擇玻璃 Apple 標誌，下方可能會設置磁鐵，讓 ‌MagSafe‌ 充電器將能夠與這些磁鐵對齊，以便快速輕鬆地充電。

除了 ‌MagSafe‌ 無線充電外，下一代‌iPad Pro‌ 還可以支援反向無線充電功能，這將使‌iPad‌可以幫 iPhone、AirPods 和其他配件充電，只要將其他設備放在iPad上就可以達成。