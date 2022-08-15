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女店員被客訴逼道歉　下秒收18字紙條「不是妳的錯」暖哭

記者黃翊婷／綜合報導

一名從事服務業的女店員今日（15日）在臉書PO文表示，週末工作時被一名婦人客訴，第一時間除了被迫道歉，還被罵到很委屈，後來幫其他客人結帳，竟然收到一張寫在餐巾紙上的鼓勵紙條，雖然只有短短18個字，卻讓她感到十分暖心，原本忍住的淚水差點噴出來，「如果客人願意給予鼓勵或一聲謝謝，真的對服務業人員來說很暖心。」

女店員被客訴狂罵，下秒收18字紙條暖哭。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲原PO收到客人為她加油打氣的紙條。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

原PO在臉書「爆怨2公社」的文章中提到，在服務業工作不管發生什麼事情，只要有客訴、有民怨，大多都會被要求在第一時間向客人道歉，所以事發當下她真的覺得很傻眼也很無奈，甚至被罵到有點委屈，但還是要道歉。

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原PO接著說，後來幫其他客人結帳，剛好是投訴婦人的隔壁桌，對方說有看到整個過程，同樣覺得很無言，還反過來安慰她「辛苦了」；她再幫下一桌客人結帳時，對方竟然用紙巾寫了一張紙條替她加油打氣，內容只有短短18個字，「辛苦妳了，大媽太智X，不是妳的錯，週末愉快」，當下真的超暖心，原本忍住的淚水差點就在櫃檯噴出來。

「真的很感謝你們能給我即時的鼓勵。」原PO表示，因為不想引戰，關於婦人客訴的內容和過程就不多說了，只是想謝謝那些在服務人員微笑提供服務的時候，願意給予鼓勵或一聲謝謝的客人，「真的對服務業人員來說很暖心」。

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