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「媽是柬埔寨人！」她不敢承認是混血兒　被揶揄超委屈：啥都扯到

▲▼女大生,少女,女高中生,女學生。（圖／資料照片）

▲原PO是柬埔寨混血兒。示意圖，非當事人，亦與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

近日詐騙事件頻傳，不少國人都被拐騙到柬埔寨打工。就有一名女網友發文表示，她其實是柬埔寨混血兒，結果近期因這些事件，讓她成為旁人開玩笑的對象，真心希望大家能夠就事論事。貼文曝光後，也引發底下網友熱議。

這名女網友在Dcard上，以「不敢承認自己是柬埔寨混血」為題發文，提到柬埔寨近期名聲變得很臭，有很多不人道的影片流出。實際上，台灣有不少外籍新娘，而她則是柬埔寨混血兒，近期因詐騙事件的關係，身旁的人都會拿她開玩笑，讓她感覺很差。

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原PO表示，現在網路上充斥著柬埔寨的話題，害得她根本不敢說自己是柬埔寨混血兒，同時也害怕媽媽工作的時候，會因為國籍關係被針對，希望大家可以就事論事，別牽扯無辜的人。

貼文曝光後，底下網友紛紛安慰，「如果因為這事情，你朋友因此對你連坐法，這朋友不要也罷」、「該罵的是那些罪大惡極的人，和那些坐視不管、包庇收錢的人，柬埔寨也有純樸善良的好人啊，血緣根本不是問題，不要擔心，你沒有錯」、「你是你，放心做自己」、「那種朋友不要也罷」、「不用管別人！你沒有錯」。也有網友表示，「他們本地人其實還不錯吧，騙人的都華人」、「大家抨擊的是柬埔寨這個地方，不是柬埔寨的人」。

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