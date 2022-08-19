蘇花改1／9開放重機通行　自動偵測加強取締違規超車、併駛

▲▼公路總局訂於今年9月1日0時起正式開放大型重型機車通行蘇花改路段。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

公路總局訂於今年9月1日0時起正式開放大型重型機車通行蘇花改路段，並已將大型重型機車納入例行性之防災應變演練情境，後續將持續宣導駕駛人保持適當安全距離、避免併駛、同車道超車等危險駕駛行為。

蘇花改蘇澳至東澳段、南澳至和平段、和中至和仁段，公路總局於去年9月30日起試辦開放大型重型機車通行，試辦期間委託評估單位以抽樣方式觀測與檢核隧道內的秩序、行為、安全及環境等指標，並以公正且客觀的立場於試辦後分析執行成效。

▲公路總局提醒重機騎士隧道內行車規範。

公路總局第四區養護工程處表示，試辦成果報告指出，針對行車秩序指標、行為指標、環境指標及安全指標之檢核，蘇花改通行大型重型機車無明顯通行疑慮，試辦成果已奉交通部核定，

公路總局第四區養護工程處提醒駕駛人應依速限標誌行車，進入隧道時開啟頭燈，與前車保持50公尺行車安全距離，禁止行駛路肩，更禁止超速、超車等危險駕駛行為，同時宜蘭縣與花蓮縣警察局已於蘇花路廊全線設置多處自動偵測設備，全面掌握隧道內行車秩序。

公路總局另呼籲，駕駛人行車前請先至公路總局第四區養護工程處網站（https://reurl.cc/aGaaDX）瞭解相關行車安全須知及各種行車管制規定，你我共遵循，平安好出行。