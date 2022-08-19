限時6天！超商咖啡飲品「買7送3」優惠來了　燕麥拿鐵下殺53元爽喝

▲7-11推出3大咖啡飲品「買7送3」優惠組合。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

愛喝咖啡的你必須看！就有超商祭出限時6天「3大咖啡飲品」買7送3優惠組合，其中有民眾最愛喝的特大美式，平均每杯只要42元超級划算，新品蜂蜜拿鐵也在優惠中，每杯只要56元爽爽喝，優惠組合皆為限量販售，可要好好把握機會。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「夏季清涼咖啡趣」優惠，即日起至8/24止，品項包含CITY CAFE特大杯美式買7送3優惠價420元、CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵買7送3優惠價525元以及CITY CAFE冰蜂蜜拿鐵買7送3優惠價560元；以上優惠可供線上或門市支付購買，每組皆限量、售完為止，每會員限購2組，兌換期限至2022/9/30止。

▲本次優惠還有新品蜂蜜拿鐵。



▲全家周末限定霜淇淋買1送1連吃3天。（圖／記者蕭筠攝）

全家即日起至8/21止於全門市祭出限時3天「Fami!ce霜淇淋買1送1」活動，無論是想吃招牌「小農鮮奶霜淇淋」，最新的「芒果椰奶霜淇淋」通通一次滿足，還有胖胖版綜合口味，提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠，且全門市還加碼推「百吉蘇打大雪糕」也有買1送1小確幸，周末快來吃爆。