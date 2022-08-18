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社會 社會焦點 保障人權

快訊／首度遣返柬埔寨人蛇！　2男1女押返桃機畫面曝

記者張君豪、戴上容／綜合報導

外交部駐泰代表處8月14日接獲泰國政府通報，有12名我國籍民眾自柬埔寨入境泰國曼谷蘇旺納普機場，疑似為人口販運案件，泰警立刻通知台灣駐泰代表處派員到蘇旺納普機場共同查證，啟動跨部會合作機制，並由泰國皇家警察總署移民總局協助，滯泰2男1女今晚押返桃機畫面稍早曝光。

▲▼柬埔寨人蛇2男1女押返桃機。（圖／攝影中心攝）

▲柬埔寨人蛇2男1女押返桃機。（圖／攝影中心攝，下同）

▲▼柬埔寨人蛇2男1女押返桃機。（圖／攝影中心攝）

畫面中可見，2男1女全程低頭不語，２名男性上銬，由航警局團團圍繞。刑事局國際刑警為深入追查幕後共犯及組織犯罪分工，12人中有3人疑似柬埔寨人蛇集團共犯，遭泰國移民局警察留置調查。經初步人口販運鑑定，9名返台國人中，被害人為8名，1名何姓犯嫌因擔任集團幹部要職，涉嫌重大且有串證逃亡之虞，8月15日由台灣桃園地方檢察署聲押獲准。

▲▼柬埔寨人蛇2男1女押返桃機。（圖／攝影中心攝）

今返台的3名滯留泰國台人中，2名疑似跨國人蛇集團共犯，包含楊嫌（男，23歲，經查有組織犯罪條例通緝身分）、鄧嫌（男，28歲）經桃園地檢署緊急核發拘票，另名林女尚未進行人口販運鑑別，暫以關係人身分返台將遭檢警約談，待台灣警方押解回台後釐清。3名嫌犯18日搭乘華航CI832班機下午1時從曼谷起飛，稍早抵達桃園機場。

▲▼▲▼柬埔寨人蛇2男1女押返桃機。（圖／刑事局提供）

▲柬埔寨人蛇2男1女押返桃機。（圖／刑事局提供）

據了解，目前涉案兩人，鄧嫌疑有協助柬埔寨人蛇集團使用台灣施打預防針證明「小黃卡」涉及偽造文書，另楊男因在台曾參與電信詐騙團夥，遭台警列為組織犯罪成員，並無知名幫派註記紀錄，鄧嫌使用偽造小黃卡出國，涉及偽造文書罪嫌，但檢警不排除他也是遭賣到柬埔寨的被害人。

▲▼柬埔寨人蛇2男1女押返桃機。（圖／攝影中心攝）

經調查林女是楊嫌女友，當初陪同楊男跑路出國赴柬、是否為人蛇集團共犯則待檢警返台複訊後釐清。

刑事局聲明，對人蛇犯罪集團絕不寬貸，意圖營利以詐術使人出中華民國領域外係屬重罪，切勿為賺取高額佣金，致使親友及其他國人陷於險境；警方透露3人抵達桃機進行例行檢疫措施後，將由專案小組台中市刑大幹員押往台中偵訊調查，之後移送桃園地檢署複訊。

▼柬埔寨人蛇2男1女押返。（圖／刑事局提供）

▲▼▲▼柬埔寨人蛇2男1女押返桃機。（圖／刑事局提供）

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