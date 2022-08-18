埔里山城派對馬拉松10月復辦　國6西行埔里段申請納入賽道

▲埔里山城派對馬拉松10月16日登場，路線首度申請納入國道6號西行埔里段。（圖／高公局中工處南投段提供）

記者高堂堯／南投報導

因疫情停辦2年的「Puli Power埔里山城派對馬拉松」今年終於將在10月16日復辦第7屆賽事，主辦單位特別規劃全新路線：起、終點都設於埔里福興溫泉區，也首度申請將國道6號西行線埔里段（終點至愛蘭交流道）納入路跑路線。

在17日的宣傳記者會上，立委馬文君、日月潭國家風景區管理處長簡慶發、南投觀光處長陳志賢、埔里鎮長廖志城、前行政院中辦執行長蔡培慧、18度C文化基金會董事長茆晉日牂都出席共同代言。

埔里山城派對馬拉松原固定於每年3月的第2個週日舉行，因路線串聯在地知名景點，跑者不只能比拚腳程，同時也能欣賞埔里風光，加上沿途在地美食加乘，以及熱情打氣的鄉親，成為結合運動、觀光、美食與人文風情的饗宴，以及持續獲「運動筆記」社群高分評鑑的優質路跑活動。

▲▼埔里山城派對馬拉松10月16日登場。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

埔里鎮長廖志城表示，前兩年的第5、6屆活動因疫情被迫取消，今年3月第7屆活動也延期，許多跑友關心何時能舉行；主辦單位考量後避開盛夏酷暑，將賽期訂於10月16日（週日），也克服種種困難規畫全、半馬及挑戰組全新路線、首次申請納入國道6號西行線埔里段（終點至愛蘭交流道），若經核准，將是埔里段國道於2008年5月世界無車日活動後，相隔14年再有體育活動舉行。

埔里愛跑協會理事長傅裕宸說，此次路跑動線須提報詳細交管計畫審核，考量國6埔里段東、西行線假日尖峰時段不同，西行線終點至愛蘭交流道假日清晨至上午車流較少，因此選做活動路線，屆時用路人可由市區道路及省道接愛蘭交流道繼續西行，東行線則維持正常行駛；國道部分賽程預計清晨5時至上午9時結束，完成道路復原檢查確認後，於上午12時前恢復全線通車。

本次活動即日起至8月31日開放報名，茆晉日牂表示，今年活動分為全馬、半馬、12公里挑戰組及3.5公里親子組，各組1500名，總計6000人，將起、終點改在埔里福興溫泉區，可體驗不同路線及埔里田野風貌，並特別設計「7至10屆」獎牌，只要連續報名4屆就可獲得獎牌展示框。