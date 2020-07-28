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東西向國道第一座！國6將增「東草屯休息站」　拚2022年底啟用

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▲▼國道6號東草屯休息站新建工程。（圖／高公局提供）

▲國道6號東草屯休息站新建工程示意圖。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

國道6號提供南投地區東西向快捷道路運輸服務，並同時促進南投地區發展。因應國6沿線觀光旅遊興盛，高公局於國6約6.7k西行側（位處東草屯），將原收費站空地規劃為新建休息站，提供用路人休息整備空間，工程預定2021年初開工，2022年底完工啟用。

交通部長林佳龍今（28）日上午在高公局長趙興華陪同下，視察國6東草屯休息站預定地，並由高公局說明休息站規劃辦理情形。林佳龍說，這個工程興建將是台灣第一個東西向高速公路的休息區，從設計到功能都融入觀光元素，包含地景、節能還有生態，也整個強化綠美化環境。

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▲▼國道6號東草屯休息站新建工程。（圖／高公局提供）

▲林佳龍今日視察國6東草屯休息站預定地。（圖／高公局提供）

林佳龍進一步表示，國6是中彰投非常便捷的高速公路，也是觀光大道，但一直以來很多遊客過門不入，希望未來多一個休息站後，除了滿足遊客上廁所、用餐、停車休息功能，也能讓在地觀光特產，尤其生鮮農特產有個販賣市集，遊客能採買在地特產，兼具交通觀光功能。

該工程基地北側緊鄰烏溪遙望九九峰、南側為現正施工之鳥嘴潭人工湖，原規劃作為收費站使用，於國6南投段施工階段已完成進出匝道動線，其後配合電子收費政策取消設置收費站，現況多為雜木林。

▲▼國道6號東草屯休息站新建工程。（圖／高公局提供）

▲林佳龍說，東草屯休息站這個是台灣第一個東西向高速公路的休息區，從設計到功能都融入觀光元素。（圖／高公局提供）

因應國6沿線觀光發展需求及預期南側鳥嘴潭人工湖計畫將帶來人潮，高公局評估可利用原收費站用地規劃為休息站，並設置廁所、簡易賣店及大小型車停車場，其中建築規模主要為地上1層，總樓地板面積約2,600平方公尺，廁所量體適中，結合性別友善、無障礙及親子廁所功能，並設有哺集乳室及淋浴間。

建築造型呼應九九峰採山型意象，並延續國6以環境生態為本之理念，透過外圍植栽營造休息站特色景觀。此外，本休息站鄰近使用中之地磅站，為避免車流產生交織，特於休息站出口設置立體交叉箱涵，以優化動線。

計畫總經費約新台幣2.95億元，刻正辦理規劃設計，並將配合辦理經費審議及環境影響差異分析報告送審作業，預定2021年初開工，2022年底完工啟用，提供用路人相關行旅服務並增進國道服務品質。

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