飛泰國2970元起！泰越捷航空「台北－曼谷復航」8／25開賣票

▲泰越捷航空復航曼谷－台北國際航線。（圖／泰越捷航空）

記者李宜秦／台北報導

泰越捷航空復航曼谷－台北國際航線，每週於週四飛行一架航班，為慶祝復航，泰越捷航空推出台北－曼谷99美元（約新台幣2970元）的促銷活動，優惠機票將於本月25日起至31日開放預訂，適用搭乘日期為今年9月15日至明年3月25日。

泰越捷航空首席CEO - Woranate Laprabang表示，「我們很高興地宣布推出新的國際航班服務，該服務將在旅遊業沈寂許久後連結美麗的台北和曼谷。國際旅遊業正在迅速恢復，泰越捷航空正積極將其網絡擴展到亞太地區的許多主要目的地，為國際旅客提供優質、熱情好客但價格合理的服務」。

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▲▼泰越捷航空曼谷－台北國際航線每週飛行一架航班。（圖／泰越捷航空）

為慶祝復航，泰越捷航空推出台北－曼谷99美元（約新台幣2970元）的促銷活動，享有20公斤的托運行李、免費選座、優先登機和不限次數免費更改航班的靈活性。此特別促銷活動適用於2022年8月25日至31日期間預訂，旅行日期為2022年9月15日至2023年3月25日。

目前進入泰國的旅客不再需要在入境之前或抵達時持有COVID-19陰性結果的檢測證書。自2022年5月1日起乘客也無需在抵達時進行隔離。