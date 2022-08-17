不只騙高薪！台男異國網戀約泰國見　遭囚3天險被賣掉

記者唐詠絮、黃翊婷／綜合報導

人蛇集團拐騙國人前往海外，現在除了以高薪誘騙之外，還出現「異國網戀」新招。彰化30歲張姓男子日前在網路上與一名泰國女網友談戀愛，兩人相約在泰國見面，女方還提供電子機票及免費住宿，沒想到他依約前往，進到飯店都沒見到人，這才驚覺有異並急忙向家人求救，最終成功脫困，於15日平安返抵台灣。

▲現在不只有高薪詐騙，還有異國網戀詐騙。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

據了解，張男在網路上認識一名自稱為泰國籍的女子，兩人很快陷入愛河，為了與異國戀的女網友見面，他答應飛往泰國，對方還主動提供電子機票以及免費住宿。張男12日下午5時50分從台灣出發飛往泰國，抵達時已經是晚上了，接著由專屬司機接送到指定的住宿飯店，奇怪的是，他入住之後都沒有見到女方，加上近期台人被騙到柬埔寨的案件頻傳，這才驚覺自己可能遇上「泰國版」的詐騙。於是立即向台灣的家人求救。

然而，張男13日想要返回台灣，前往機場時是由同一名專屬司機接送，對方卻在泰國市區繞行6個小時，等到天黑了才把他安置在一間距離機場4公里的飯店，還強調不能亂跑；不過，彰化警方及外交部人員都要求他一定得逃。

張男坦言，當下雖然擔心會被人蛇集團送到柬埔寨，但他人在泰國，人生地不熟的，也不知道該怎麼逃，幸好父親請在泰國經營旅行社的友人協助，這才平安從飯店脫困，並於15日順利返抵台灣。平安回來之後，張男立即將臉書資料全部刪除，驚呼還好被救出，否則很有可能被騙到柬埔寨，下場不堪設想。

▲警方提醒民眾，前往海外打工應三思而後行。圖為彰化刑警大隊長許忠彥。

彰化縣警局刑警大隊長許忠彥指出，人蛇集團詐騙台灣年輕人前往東南亞國家打工，不料去了就受盡迫害，最近警方接獲不少民眾報案，彰化縣截至16日為止共有11名年輕人（10男1女）被騙到泰國、柬埔寨等國家，目前仍有多人失聯，家屬因與當事人無法取得聯繫才趕緊向警方報案，甚至有部分家屬不知道當事人出國打工，而是警方進行清查後才驚覺小孩出國。

許忠彥表示，根據家屬報警資料顯示，這11人全是20多歲的年輕人，警方在掌握相關人員的資料後，都會立即透過外交系統與警政署系統協助家屬營救被害人。至於國內黑道幫派疑似扮演人蛇集團，仲介詐騙國人到海外工作的案件，警方已調閱相關資料偵辦中。