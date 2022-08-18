屎在滾！廁所驚見「超粗長水管」繞牆爬　網全歪樓：別怕脫了

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友18日在臉書PO出一張照片，聲稱因為「屎在滾」想好好解放一下，沒想到一打開廁所門，裡面竟然有一隻又粗又長的蛇，讓他當場傻住。文章公開之後吸引許多網友留言開玩笑，「拿起來擦屁股」、「丟神奇寶貝球」、「這條水管沒裝好喔」；也有內行人推測，照片中的蛇應該是南蛇，沒有毒，先把門關起來防止蛇在室內亂跑，如果不敢自己抓就請相關單位來處理。

▲原PO貼出廁所有蛇的照片。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」分享一張照片並表示，「屎在滾！怎麼辦？在線等。」而附上的照片中，只見空間不大的廁所隔間角落，竟然有一隻又粗又長的蛇正沿著牆壁爬向馬桶的方向，畫面看起來相當驚人。

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文章公開之後很快吸引許多網友留言熱議，大家紛紛開玩笑道，「拿起來擦屁股」、「丟神奇寶貝球」、「這條水管沒裝好喔」、「有禮貌地請牠離開」、「脫下褲子正面對決，看誰的蛇厲害」、「沒事的，吹口哨就不會咬你」、「這隻沒有戴眼鏡！別怕」、「瞬間縮肛」、「我寧願大在褲子裡」。

也有部分網友勸原PO，如果照片中的情況是真的，還是趕快換一間廁所或是到別的地方解決比較實在，「真的屎在滾，戰力很強好嗎」、「屎在滾，你還能在線等，你是拉在褲底嗎」、「是我就不會浪費時間詢問，快換一間啦」。還有內行人單從照片推測，那隻蛇可能是南蛇，沒有毒，可以先把門關起來，防止蛇在室內亂跑，再用布袋抓起來，如果不敢自己抓或是不確定有沒有毒，就聯繫相關單位請專業人士來處理。