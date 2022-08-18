被憂鬱纏身「不要跟他說加油」　律師暖喊10句話：你很勇敢了

▲呂秋遠對「某些人」喊話。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

藝人艾成昨（17）日傳出在蘆洲捷運站共構大樓墜樓，當場死亡並未送醫。事實上，艾成在螢光幕前雖常表現出陽光溫暖的一面，但他過去卻曾透露自己因罹患憂鬱症而暴飲暴食，甚至還因情緒憂鬱而「中邪」。對此，律師呂秋遠也在臉書上分享「想跟某些人說的話」，暖心喊話「你很勇敢了」。

呂秋遠在臉書上，以「這不是雞湯，這是我想要跟某些人說的話」為題發文，並一連列出10點：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、某人平常是開心果，會逗大家開心，不代表他就很快樂。

2、某人不開心，不是因為對現實不滿足，而是他對自己太嚴厲。

3、某人沒有想太多，請別要求他開心點。他不是不想，是不能。

4、不要否定他的經驗，更不要告訴他，這有什麼，我比你慘多了。

5、說別人身在福中不知福，是狗屁。只是投射說話的人內心的匱乏。

6、某人如果認真的跟你提到要離開，請告訴他，他不是一個人，也可以陪著他去看醫生。

7、某人如果情緒很低潮，不要跟他說加油，因為他為了抵抗惡魔，已經太努力。請跟他說，我會陪在你身邊。

8、如果情緒被某人耗盡了，雙方都休息一下，別勉強自己一定要說什麼或做什麼，因為那只會讓情況更糟糕。

9、某人如果離開你了，不要覺得是你的錯，或者沒有陪在他身邊，只是因為剛好那個檻，他沒有過。

10、別人可以不愛我們，但是一定有愛我們的人。所以，如果雨季一直不結束，我們就慢慢等雨停，那個為自己撐傘的人，可以是自己，可以是別人，但一定會出現。

呂秋遠最後也暖心喊話，不論是被憂鬱症纏身的朋友，或是家屬，「抱一下自己，你很勇敢了。」

文章貼出後，吸引超過4.5萬人按讚，6000多次轉發，底下網友紛紛有感而發，「患者真的很辛苦，有時候家人的陪伴都不見得能讓她安心，我媽媽也是花了很多時間才走出來」、「最不欠的就是加油」、「不要輕易對人說『加油』！除了他自己沒有人知道已經多努力了」、「這一篇要存下來，不時都要看一下」、「只是那個檻沒有過，真的不是誰的錯」、「每當提到自己有重鬱症，總有些風涼話的聲音，不懂的人永遠冷眼的看著，久而久之，就變得什麼也都不想說了」。

本文經律師呂秋遠授權引用

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ETtoday開箱雲上線了！內有限定優惠碼

►一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光 一圖看堅果超狂功效



►超夯調理包「5分鐘上桌」價格太殺 6位大廚激推！還送晶華牛肉麵

►醫院推薦的「養生沖泡飲」一包15元！甜鹹口味全都有 阿嬤也愛喝

往下看更多激殺商品！免加會員，在家購物更方便

►吃冰不怕敏感！「舒酸定8入組」臨床證實：牙齒強健、牙齦健康

►夏日飲品自己泡！趣採蜜「荔枝蜂蜜」清甜不膩 現在還送手工皂



►支持台灣小農！「超夯檸檬片」今夏超酸甜 限時加碼送菊花枸杞茶