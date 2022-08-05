釋放善意！？新黨青年軍王炳忠等人被控涉共諜案　無罪確定

▲新黨青年軍王炳忠（左二），林明正（左一），以及王炳忠父親王進步（右一），被控共諜案，無罪確定。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新黨青年軍王炳忠等人被檢方起訴，與陸生共諜周泓旭涉嫌在台發展共諜組織，但一二審法院均以查無實證為由，判決王炳忠等人無罪。檢方再上訴第三審，最高法院審理後，駁回檢方上訴，王炳忠等人無罪確定。由於最高法院判決作出正值中國大陸大規模軍演期間，時機敏感。

本案乃因台北地檢署偵辦陸生共諜周泓旭案，對王炳忠、王進步父子、新黨青年軍幹部侯漢廷、林明正，與周泓旭等5人提起公訴。檢方指控周泓旭接受大陸「國臺辦黨政局」與「上海市對外聯絡辦公室」等官員指示，利用王炳忠等人組成「星火秘密小組」，在臺發展共諜組織。而王炳忠等人利用「燎原新聞網」、「心中華兒女學會」、「台大中華復興社」等社團為掩護，藉由舉辦活動、營隊、設立網站等方式，建立接觸管道，發展共諜組織。

一審法院審理後，判決王炳忠等人無罪。當時王炳忠就在庭外說「不意外。」他認為法官在面對檢方壓力下，仍願意判決無罪，讓他相當欽佩；而一審法院當時除了以證據不足判決無罪外，更直言《國安法》有違憲疑慮。

檢方上訴二審，高等法院5月間再度判決王炳忠等人無罪。王炳忠除了表示對法官的感謝以外，他希望台灣不要變成第二個烏克蘭，兩岸不要再對立，應該要走向和平統一的道路。「我認為只有一條路，就是台灣追求和平統一、一國兩制的道路，只有如此才能免於變成第二個烏克蘭的命運…我希望台灣的民眾、鄉親，我們還有很長的路，很寬廣新世代的未來，等待著我們去追求。我們不必要陪著那些政客，自己去造成的孽，來為舊時代的瓦礫堆陪葬。」

雖然依據《刑事妥速審判法》規定，檢方上訴第三審受到限制，但高檢署仍執意上訴。而最高法院審理後，駁回檢方上訴，王炳忠等人無罪確定。