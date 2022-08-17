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不甩中國壓力！加拿大議員最快10月組團訪台　跟上裴洛西腳步

▲▼ 加拿大眾議院國際貿易委員會主席、自由黨議員史葛洛（Judy Sgro）。（圖／取自史葛洛官網）

▲ 史葛洛最快預計10月訪台。（圖／取自史葛洛官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國眾議院議長裴洛西月初來台，招致中國軍演、貿易制裁等一系列報復行動。但加拿大參眾議員不畏北京威脅，計畫於今秋訪問台灣，時間最早可能在10月。加國友台議員強調這是必要行程，認為中國反應不該阻止他們跟隨裴洛西腳步到訪台灣。

根據加拿大廣播公司（CBC），擔任加拿大眾議院國際貿易委員會主席的自由黨議員史葛洛表示，該委員會計畫最早10月前往台灣。她說明，委員會中8名成員同時也是加台國會議員友好協會成員，預計都將參與此次台灣行，「貿易委員會非常渴望訪問台灣，看看有什麼深化兩國貿易關係的機會。」

史葛洛坦言，裴洛西訪台使國際關係嚴重緊張，但強調此次訪問是必要行程，「我們珍視民主，民主是我們每天生活的重要組成部分，需要保護其他為自由與民主而戰的國家」，「我為加拿大挺身對抗中國感到驕傲，我認為這種阻力非常重要。」她也提到，最早去年春天就有計畫訪台，但受台灣疫情影響而延後。

曾多次訪台的自由黨眾議員馬凱（John McKay）表示，中國對裴洛西訪台的戲劇性反應絲毫不該阻止加拿大跟隨她的腳步，「中國試圖以台灣是中國一部分的錯誤前提來霸凌台灣，也間接霸凌我們」，「這是無稽之談。台灣人一再表達成為獨立國家的願望，並展現出模範。加拿大應該盡一切努力鼓勵台灣表達其民主價值觀。」

加台國會議員友好協會至去年共有89名成員，上一次組團訪台是在2014年，但此次計畫訪台正值加拿大與中國政府緊張關係加劇之際。加國國防部長阿南德（Anita Anand）則表示，共軍圍台演習是不必要的升級，「沒有理由將訪問當成在台灣海峽進行侵略性軍事活動的藉口。」

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