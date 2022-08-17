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今年恐刷新「最晚發布颱風警報」紀錄！氣象局曝關鍵原因

▲▼夏天,比基尼,海邊,海灘 。（圖／記者劉亮亨攝） 

▲今年夏天颱風數量明顯低於平均值。（圖／記者劉亮亨攝）

記者閔文昱／綜合報導

今年到現在為止颱風發展數偏少，一般來說，7、8月為西北太平洋颱風生成的活躍時段，然而今年7月至今，只有5個颱風生成，是目前有紀錄以來第2少的一年。對此，氣象局推測，今年受到反聖嬰的影響，導致孕育颱風的「季風槽」明顯偏弱，不易生成颱風。

氣象局表示，由於台灣夏季雨水來源十分倚賴颱風降雨，偏少的颱風也導致7月到現在台灣各地雨量均明顯偏少，南部山區的雨量更只有同時期的3成。氣象局統計近64年來，最晚發布颱風海上警報的前三名分別是，「2010年8月30日南修颱風」、「1993年8月17日塔莎颱風」以及「1997年8月16日溫妮颱風」，而今年至今（17日）仍未發過颱風警報，打破塔莎颱風紀錄，至少是史上第二晚發布颱風海上警報的一年。

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▲氣象局統計近64年來，最晚的首發台風警報。（圖／氣象局）

▲氣象局統計近64年來，最晚的首發台風警報。（圖／氣象局，下同）

針對今年夏天颱風數量明顯低於平均值，氣象局表示，目前熱帶印度洋至太平洋，呈現冷-暖-冷分佈，太平洋有反聖嬰現象發展，印度洋則有負相位的印度洋偶極現象發生。

氣象局推測，受到反聖嬰冷海溫偏西的影響，使得西太平洋的東風異常西伸，而孟加拉灣至南海的西風較弱，不利於孕育颱風的「季風槽」發展，這可能就是導致近期颱風少、台灣雨也少的原因之一。

▲氣象局統計近64年來，最晚的首發台風警報。（圖／氣象局）

氣象局提醒，這星期雖沒有顯著熱帶系統靠近台灣的跡象，不過17日晚間到18日水氣較多，天氣會稍不穩定一些，外出先看預報資料或帶個雨具備用比較保險；到了周五(19日)之後，則回復上午高溫炎熱、午後有局部雷陣雨的典型夏季天氣。

氣象局預估，下星期開始，南方海面的低壓區會開始有些熱帶系統發展的機率，但是否有機會成為颱風或接近台灣，還需要一段時間觀察，「目前還處於颱風季的中期，未來一段時間依然有颱風形成影響的機會。」

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