不孝子稱沒錢「冰母屍5年」！　新北社會局打臉：有喪葬補貼可領

▲社會局長張錦麗。（圖／記者羅婉庭攝）

記者崔至雲／新北報導

新北八里區傳出冰箱藏屍案，一名66歲男子稱經商失敗，沒錢將母親下葬，將母親遺體放冰箱長達5年，直到女兒在學校與老師聊天，才讓事件曝光。新北市社會局長張錦麗表示，該名男子有低收身分，喪葬均會由政府補助，絕不會出現子女無力殮葬之事，且新北市慈善團體非常多，都非常願意、主動協助案家處理後事，因此案家絕不是經濟議題。

新北警方16日下午接獲社會局社工通報，指稱一名國中少女與66歲爸爸同住，16日在學校上課時不經意說出「阿嬤躲在冰箱不肯出來」，但又不願意詳談細節，老師驚覺情況不對立刻通報社會局，社工前往少女位在中華路二段的住家了解情況，發現冰箱確實存有遺體，因此報案。

張錦麗表示，該男有低收身分，喪葬均會由政府補助，絕不會出現子女無力殮葬之事；且新北市慈善團體非常多，都非常願意、主動協助其母處理後事；社會局社會救濟會報專款，民眾指定捐棺埋屍喪葬費用尚有651萬元可動支，新北市還有好日子愛心大平台善款，隨時可以協助，因此案家絕不是經濟議題。

張錦麗表示，新北16日接獲兒少保通報指稱，死者孫女遭父責打致身上有多處瘀挫傷，並透露祖母遭案父囚禁在陽台上鎖冰箱，經社工緊急連絡警方協助處理，並安置及聲請保護令，與警方、學校全力保護中。

張錦麗說，其母從105年起即核定為低收3款，每月領有低收老人補助7,759元，檢視匯款紀錄，至111年均有被領取紀錄；且該男子也領有榮民院外就養金每月1萬4,558元，其母孫女（目前受保護安置）也從104年起，每月領有弱勢兒少補助2,047元，合計案家每月共領取政府補助2萬4,364元。

張錦麗指出，據八里當地里長表示，里辦公處運用垃圾焚化爐回饋金辦理旅遊活動，此男也都有參加，在互動過程中未發現有異狀，也未接獲鄰居通報，因此推斷，此男對於母親往生以無力殮葬而鎖在冰箱，應係刻意隱瞞，藉此持續領取相關社會福利。政府對於往生除戶，規定要在30天內辦理，違者也會受處分。

