超夯廚餘機0元瘋搶！全聯11款無煙中秋家電預購、露營烤肉用具29折

▲全聯推出11款以排煙、無煙為訴求的中秋家電預購。（圖／全聯提供）



記者林育綾／綜合報導

全聯搶攻中秋烤肉商機，除了推出生鮮、肉品、烤肉醬等必備食材下殺折扣外；即日起也推出11款以排煙、無煙為訴求的中秋家電預購，用福利點加購最低41折起就能帶回家。另也推出美國知名戶外休閒品牌OUTDOOR全店積分/點換購，8款實用的露營烤肉用具，最低29折起。

▲▼11款排煙、無煙為訴求的廚電用品，加購最低41折起就能帶回家。（圖／記者林育綾攝）



全聯自8/5~9/15中秋節家電預購，推出11款排煙、無煙為訴求的廚電用品，會員扣200、500、1000福利點，加購最低41折起就能帶回家。其中最具話題的「廚餘大師四合一家用廚餘機」扣5萬福利點就能0元免費換，在預購起跑第一天限量10台已完售；還想入手的消費者也可以直接扣1000福利點，加價8800元換購，相當於市價53折起，方便在烤肉完後，輕鬆處理惱人的廚餘。

▲人氣「廚餘大師四合一家用廚餘機」，輕鬆處理惱人的廚餘。（圖／業者提供）

而去年熱銷的「MULTEE摩堤移動雙濾網抽油煙」、「THOMSON自動排煙多功能燒烤器」再度回歸，消費者可把握機會買一波；還有「伊德爾多功能電烤盤」一機多用，可煎、烤、煮、拌、燉、炒，並附贈「4種烤盤」包括條紋烤盤、章魚燒烤盤、鬆餅烤盤、鴛鴦深鍋，扣200點加價2350元即可帶回家。

「IWATANI日本岩谷網烤串燒卡式爐二代」能讓網燒、串烤一次滿足，在家就能感受居酒屋風味。另有戶外便攜式多功能燒烤爐、電磁烤盤、重力鑄造萬用烤盤等多樣化選擇，滿足在家或戶外烤肉的樂趣。

▲多款廚電，滿足在家或戶外烤肉、料理的樂趣。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯推出美國知名戶外休閒品牌OUTDOOR換購。（圖／記者林育綾攝）

而近年興起露營度假風，全聯首次與美國知名戶外休閒品牌OUTDOOR合作，在8/19~12/1 推出全店積分/點換購商品，最低29折起，網羅8款實用好物，喜愛戶外活動的人必收！

▲近年興起露營度假風，網羅8款實用小物。（圖／業者提供）

露營餐具有「雙層不鏽鋼杯400ml」、「便攜式餐具10件組」、輕巧且導熱快速的「鈦合金鍋具2件收納組」。露營用品則有強調好收納的「便攜式秒收烤肉架」，還有「蛋捲式收納戶外桌」可摺疊便於攜帶。

▲8款露營、烤肉、戶外活動實用物，喜愛戶外度假的人必收！（圖／業者提供）

另有經典LED復古造型的「兩段式LED露營燈」可懸掛或直立，方便照明又增添氣氛。還有禦寒保暖又輕便的「便攜式保暖毯」以及加厚布料、穩固耐坐的「便攜式牛津布單人椅」。只要使用200福利點、600福利點或4生鮮積分，即可以229元～1,999元加價換購。

你可能也想看

全聯中秋食材下殺！7夯品回歸搶攻烤肉迷 門市電視同步真實賞月

全聯芋頭季開跑！芋泥控必吃布蕾盒首開賣 15款甜鹹輕食一次看