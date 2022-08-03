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全聯芋頭季開跑！芋泥控必吃布蕾盒首開賣　15款甜鹹輕食一次看

▲▼全聯芋頭季8/5~9/1開跑，15款甜、鹹、輕食都有。（圖／業者提供）

▲全聯芋頭季8/5~9/1開跑，15款甜、鹹、輕食都有。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

芋頭控尖叫！全聯自8/5~9/1推出一系列芋頭季商品，網羅甜點品牌We Sweet、全聯阪急麵包、調理品牌美味堂，聯手推出15款甜點、鹹食與輕食，其中有7款為新品，帶給芋頭控嶄新的味蕾體驗。

此次We Sweet甜點嚴選台灣中部大甲、南部高樹的芋頭作為原料，推出6款芋頭季甜點，其中有4款新品，首次登場芋泥控必買的「芋泥布蕾盒」，香軟的日式布蕾，搭上純芋泥餡，上層加入手煮焦糖，琥珀色光澤是恰到好處的焦香口感。

▲▼全聯芋頭季8/5~9/1開跑，15款甜、鹹、輕食都有。（圖／業者提供）

▲首次登場芋泥控必買的「芋泥布蕾盒」。

▲▼全聯芋頭季8/5~9/1開跑，15款甜、鹹、輕食都有。（圖／業者提供）

▲「芋泥肉鬆拿破崙捲」綿密口感中帶有些許芋頭顆粒。

而「芋泥肉鬆拿破崙捲」綿密口感中帶有些許芋頭顆粒，搭配酥脆派皮及鹹甜肉鬆，捲入芋頭戚風裡，綿密與酥脆結合的美味。人氣黑馬商品「芋泥羅馬包」則選用在地芋頭製成芋頭餡，搭配特調奶霜，一口咬下，吃得到滿滿芋泥及奶香，令人驚艷。「芋泥可頌」以層次感豐富的可頌，注入特製芋泥內餡，芋香味十足。

▲▼全聯芋頭季8/5~9/1開跑，15款甜、鹹、輕食都有。（圖／業者提供）

▲「芋泥羅馬包」則選用在地芋頭製成芋頭餡。

另有兩款熱銷商品，包括三層濃厚樸實綿密芋泥餡的「芋見幸福千層」、「芋頭甜湯」也加入芋頭系陣營，此次芋頭系甜點售價49元~149元，在8/5~9/1每周六、日優惠價88折起。

▲▼全聯芋頭季8/5~9/1開跑，15款甜、鹹、輕食都有。（圖／業者提供）

▲「芋泥可頌」以層次感豐富的可頌，注入特製芋泥內餡。

而全聯阪急麵包大盛系列也推出多款新品，「芋香核桃歐包」特選低油、低糖的歐式麵包，內餡捲入檳榔芋製成的滑順內餡與核桃粒，富有嚼感。

而「香芋丹麥」酥香多層次的口感，搭配大甲芋頭製成的餡料，餡料占比超過20%，麵包長度從15公分加大到23.5公分，整體麵包體積增加50%，超值又飽足。「芋頭切達起司麵包」Q彈大理石麵包擠上檳榔芋的內餡，再堆疊蜜芋頭及起司醬，層次更多元。

「鹹香芋頭肉脯麵包」將麵糰升級為生吐司麵糰，包入香菇芋頭餡，外層有著滿滿的肉脯及點綴白芝麻，香氣更迷人，均一價39元，8/5~8/18 大盛系列芋頭季新品特價35元，任選3個99元。

▲▼全聯芋頭季8/5~9/1開跑，15款甜、鹹、輕食都有。（圖／業者提供）

▲全聯芋頭季8/5~9/1開跑，15款甜、鹹、輕食都有。（圖／業者提供）

另外，美味堂去年推出5款在地小吃，只需覆熱就可上桌，今年將與消費者再見面，選用台灣引以為傲的大甲芋頭，製成各式台味傳統美食。特別推薦去年最熱銷的「芋頭炊粉湯」，芋頭的鬆香口感搭配精煉的豬大骨高湯，與炊粉烹煮後，古早味儼然而生，售價179元。

▲▼全聯芋頭季8/5~9/1開跑，15款甜、鹹、輕食都有。（圖／業者提供）

▲全聯美味堂推出「芋頭炊粉湯」去年最熱銷。

「腐皮鮮芋捲」嚴選大甲芋頭搭配上等新鮮魚漿，以腐皮包覆滿滿餡料，外皮金黃脆口，酥香不失彈性。「芋香米糕」鬆軟的大甲芋頭、肉燥和圓糯米一起蒸炊，令人食指大動。

「肉燥芋籤粿」使用60%的大甲芋頭和在來米製成，以獨家比例把芋頭香氣甜味融合，口感紮實、細綿香滑。「香芋水晶圓」內餡以大甲芋頭丁、絞肉、蝦米炒香，包裹水晶皮，口感獨特，以上均一價99元。

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