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全聯中秋食材下殺！7夯品回歸搶攻烤肉迷　門市電視同步真實賞月

▲▼全聯中秋檔期8/19~9/15開跑。（圖／全聯提供）

▲全聯中秋檔期8/19~9/15開跑，網羅生鮮、烤肉醬等必備食材69折起。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

搶攻中秋節商機，全聯將於8/19~9/15網羅生鮮、烤肉醬等必備食材，推出69折起折扣，今年更以「月光魔法讓食材更美味」為主題，提倡天天在家烤肉，還邀全聯先生在廣告中變身黑執事；門市內的PX TV上也將輪番播放賞月影片，天天都與當天真實月相同步更新，讓消費者輕鬆賞月！

▲▼全聯今年提出「月光魔法讓食材更美味」的廣告主題，門市內的PX TV上也將輪番播放賞月影片。（圖／業者提供）

▲全聯今年提出「月光魔法讓食材更美味」的廣告主題，找來全聯先生變為魔法黑執事。（圖／業者提供）

全聯今年中秋電視廣告將於8/19(五)登場，找來全聯先生搖身變為穿著披風的黑執事，在月圓獻上神奇的月光魔法，讓食材在月光照耀下變得更加美味可口。而門市內的PX TV上也將輪番播放賞月影片，天天都與當天真實月相同步更新，讓消費者一抬頭就能輕鬆賞月；創意主題結合線下門市體驗，採買食材的過程變得有趣又有過節氣氛。

▲▼全聯今年提出「月光魔法讓食材更美味」的廣告主題，門市內的PX TV上也將輪番播放賞月影片。（圖／業者提供）

▲門市內的PX TV上也將輪番播放賞月影片。（圖／業者提供）

業者觀察去年銷售狀況發現，購買中秋烤肉食材時消費者除了必買肉品外，也喜愛購買海鮮組合商品，不僅划算且方便。今年中秋檔期8/19~9/15期間，特選人氣商品推出合購85折優惠，像是「日本生干貝+鮮凍特級中卷」原價488元，特價418元；「極鮮花枝蝦滑+時尚挪威鹽鯖魚」原價234元，特價199元。另外在8/19~9/1，香氣濃郁的「十三香半雞」原價190元，特價179元；急凍鮮物「香草戰斧豬排」原價209元，特價189元。

▲▼全聯中秋檔期優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲今年中秋檔期8/19~9/15期間，推出多種優惠組合。（圖／記者林育綾攝）

而全聯旗下品牌美味堂也將推出中秋限定商品，首次推出的「懷古滷味精選組合」包含滷豆干、雞翅、鵪鶉蛋和豬腳，豐盛料理200元有找，冷吃、熱吃都適合。7款夯品包括日式烤麻糬、日式原燒米板串、德式帶骨香腸、奶油玉米串等，也再次回歸。去年檔期21天銷售金額超過2,300萬元，今年集結7款暢銷品、1款新品，預計有雙位數成長。

▲▼全聯中秋檔期優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲美味堂也將推出中秋限定商品，去年7款人氣夯品回歸，還有1款新品。（圖／記者林育綾攝）

烤肉醬也是靈魂之一，此次推出日本人氣燒肉店「敘敘苑燒肉醬」，其中甘辛風味使用特選醬油，添加辣椒、辣椒醬增添辣味，展現多層次風味；特製風味使用特選醬油並搭配芝麻、大蒜、黑胡椒等香料，提升香氣，不論當作醃料或是烤肉沾醬都美味，2種口味各限量7200瓶；而同樣來自日本的「大昌秘傳燒肉醬」，溫和爽口的中辛風味，除了當烤肉醬使用外，也可用於其他料理烹飪時調味，也是限量販售。

▲▼全聯中秋檔期8/19~9/15開跑。（圖／全聯提供）

▲全聯也引進日本名店烤肉醬，限量開賣。（圖／全聯提供）

而應景時令水果，也推廣本土文旦特價，另有免動刀的鮮果盒。月餅方面，除了預購名店月餅，還將推出超過10款現貨中秋小月餅、綠豆椪、鳳梨酥，8/26~9/15指定品項任買3入特價85元。

今年則有知名糕餅品牌皇樓推出2款新品，均一價55元，特別推薦「奶黃流沙」以綿密豆子研磨而成的泥蓉搭配奶油、椰漿、蛋黃混合精緻提煉而成的南洋風味內餡，流沙甜而不膩，奶香味醇正濃。「螺旋芋頭蛋黃酥」以手工層層桿出螺旋外皮，再以傳統手法包入充滿芋香的內餡及蛋黃， 細膩又充滿香氣。

中秋商品除了在實體門市可以選購，在PXGo!全聯線上購也買得到，除了同享69折起，還能趁著限時優惠期間下單，一次買多件、分批取更划算。專區商品線上也加碼優惠，使用PX Pay支付滿600元送300福利點，每週六日也搭配全站「滿千送8%福利點」，滿額合併最高13%回饋。

▲7-11開放預購逾百種嚴選肉品、海鮮等食材。（圖／業者提供）

另外，超商也能買到中秋食材和應景商品，其中7-ELEVEN 推出「夯肉趣」專區，引進超過百種嚴選肉品與海鮮等食材，像是當季盛產的「澎湖透抽」及「宜蘭香魚」；同時網羅「王品嚴選海陸雙饗燒烤宴」、「犇鐵板燒秘製燒肉菠蘿堡」、「錵鑶串糰子」、「碳佐麻里金沙起司地瓜燒」等人氣名店料理，都能就近預購，還可選購陶瓷電烤盤、高效能瓦斯爐等烤肉周邊。

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