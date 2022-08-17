獨／蘇花安最新路線定案曝光！　耗資700億「白牌機車行駛留伏筆」

▲蘇花改未納入路段將改建為蘇花安路段。（圖／公總提供）

記者李姿慧／台北報導

交通部規劃「蘇花公路安全提升計畫」（簡稱蘇花安），將蘇花改未改建風險路段納入，蘇花安「最新路線」近日曝光，初估經費約700億元，比照蘇花改設計單一車道，採崇德長隧道，暗藏未來配合開放白牌機車行駛彈性考量，不過最快明年底才能提報環評，進度可能至少落後1年以上。

為改善蘇花改通車後形成交通瓶頸、提高沿線居民緊急醫療，及可靠、安全回家的路，並強化公路抗災，公路總局規劃將台9線蘇花公路未納入「蘇花改」的路段，納入推動「蘇花安」進行改善，包括東澳~南澳段、和平~和中段及和仁~崇德段等，與蘇花改相互串接。

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▲蘇花安新路線曝光，圖為東澳到南澳段。（圖／記者李姿慧翻攝）

蘇花安最新路線方案也曝光，初步規劃和平路段不穿越台泥園區、和平工業區，另外崇德採取長隧道外，和仁到崇德長隧道北洞口改址，新洞口位於太魯閣國家公園範圍內，卡南橋維持原狀不改建，除可節省成本，也保留延續蘇花改評估試辦白牌機車行駛的政策彈性空間。

▲▼蘇花安新路線曝光，上圖為和平到和中，下圖為和仁到崇德段。（圖／記者李姿慧翻攝）

此外，蘇花安將比照蘇花改興建規格外，過往曾規劃提高規格設計為雙向4車道，此次新路線方案則修正車道配置比照蘇花改採單一車道。

據悉，由於工程原物料、人力成本已大幅飆漲，蘇花安採長隧道方案後，初估經費也上看700億元，由於該案因卡南橋不改建，新隧道洞口位於太魯閣國家公園範圍內，因此須重新進行為期1年4季的環境監測，預計最快可能明年底才能提報環評審查，也代表過往預計2030年通車的蘇花安進度恐怕至少延期1年以上，至於延長多久，仍需視未來環評進度和相關作業。

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