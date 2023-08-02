　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

前瞻預算台中排倒數！盧秀燕受訪提2人：定能公平施政

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲台中市長盧秀燕2日出席台中二信游泳池啟用典禮。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

中央前瞻預算台中市獲約228億元，為六都中倒數第2名，台中市長盧秀燕2日出席台中二信游泳池啟用典禮，再次被媒體問及此事，她說，對於中央還是有信心，相信行政院長陳建仁及副院長鄭文燦不會虧待台中，一定能公平施政。

台中市二信游泳池在2013年停用，經重新修復，成為全國首座BOT招商成功、投資金額達2.5億的游泳館，設施全面升級，在盧秀燕任內動工修復、也在任內完工，她今日上午主持啟用典禮，盼帶動南區運動產業發展。

針對前瞻預算，媒體詢問部分民代認為中市府計畫申請不夠積極努力，但也有人發現其他縣市在審計部報告中也有缺失，卻能通過預算，是否覺得不公平？

盧秀燕回應，到現在為止，她對於陳建仁及鄭文燦還是很有信心，相信他們會繼續關照中部、台中，不會虧待中部、台中，「相信他們不會讓我們失望，2人在聽到中部人的心聲以後，一定能公平施政，希望能有好消息」。

有關前瞻計畫軌道建設爭取補助案，交通局指出，台中捷運藍線綜合規劃已於112年2月20獲交通部審查通過，交通部於4月18日函轉行政院續審，目前尚未通過行政院核定；而藍線興建總經費約需1615億元，由中央與地方分攤，依行政院財力等級公式估算後，中央補助675.59億元，台中市須再自行負擔939.55億元。

另外，捷運綠線延伸線可行性研究計畫總經費約355.91億元，交通局表示，計畫已於109年7月經交通部審查通過，該部於109年10月、110年9月及111年6月已三次陳報行政院審議，市府已依中央111年9月2日書面意見完成補充修正，並於112年2月24日提報中央審查，目前交通部已於112年7月25日轉陳行政院審議，行政院則尚未通過。

ET快訊
新北、基隆、宜蘭風力可能「達颱風假標準」！台北納陸警時間曝
越南妹來不及穿衣...警突襲「鐵路街」15賣淫女栽了
卡努陸警發布「3縣市首波警戒」　氣象局最新說明
卡努颱風逼近　野柳地質公園「全區預警性」封閉
陸警發布！　首波警戒範圍出爐
NONO偵訊1小時「50萬交保」　小紅老師回應了！
NONO副業再收一間！　西門町店面照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

以網路代替馬路　南投縣府e櫃檯22項服務8／31上線

基隆表揚中正區27位模範父親　謝國樑盼樹立良好典範

開車族看過來！台61線西濱快速公路　新豐休息站8／5開幕

SLB公司捐贈中央大學探勘軟體　推展淨零碳排教學及研究

桃園自由行省很大！　「台灣好行」４路線優惠再升級

雲林登革熱防治補償措施來了　首次祭出每公頃補助6萬元

日月潭「借用循環杯」飲品折扣15元　還能抽小折、雲品餐券

關警頒贈感謝狀予關山鎮農會　感謝協助攔阻詐騙及拍攝防詐影片

連偷7次！電纜線被剪千米 　台電赴雲林縣警局...頒6萬破案獎勵金

嘉義市小小警察訓練營　親子齊參與！強化路權及犯罪宣導

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

曾助彰化「皮包骨3兄弟」！　6連霸里長倒田猝逝畫面曝

鳳梨向保母道歉「低頭鞠躬2次」　針對不實抹黑：會捍衛自己權益！　

發海警！卡努變肥拚中颱上限　「關鍵迴轉」路徑更詭恐發陸警

阿公將假牙和湯麵混合　吃下後點頭大讚：好吃！

以網路代替馬路　南投縣府e櫃檯22項服務8／31上線

基隆表揚中正區27位模範父親　謝國樑盼樹立良好典範

開車族看過來！台61線西濱快速公路　新豐休息站8／5開幕

SLB公司捐贈中央大學探勘軟體　推展淨零碳排教學及研究

桃園自由行省很大！　「台灣好行」４路線優惠再升級

雲林登革熱防治補償措施來了　首次祭出每公頃補助6萬元

日月潭「借用循環杯」飲品折扣15元　還能抽小折、雲品餐券

關警頒贈感謝狀予關山鎮農會　感謝協助攔阻詐騙及拍攝防詐影片

連偷7次！電纜線被剪千米 　台電赴雲林縣警局...頒6萬破案獎勵金

嘉義市小小警察訓練營　親子齊參與！強化路權及犯罪宣導

公孫孟當面向蔡英文透露　「法國高層常說跟台灣合作非常開心」

鴿子颱風天站屋頂通風器瘋狂旋轉　她看傻：喜歡玩咖啡杯？

「81億元打造」前鎮漁港長這樣　漁業署公布施工前後對照圖

上機車以為去兜風！柴柴「悠閒饋手」　抵達目的地眼神快哭了

每張領2萬！陽明公告股利明發放　遇颱風順延

以網路代替馬路　南投縣府e櫃檯22項服務8／31上線

藍白批前瞻計畫「獨厚高雄」　高雄人都怒了

住「鐵棺材」70年！他成「活死人」仍不放棄　求學戀愛色色全都做

自測乳癌6步驟！　醫：我國罹癌平均比歐美早10歲

「打手槍」切記4要點！泌尿醫示警：錯了害慘神經影響一輩子

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

地方熱門新聞

PChome林口倉庫大火1860坪　空拍火海曝光

林口PChome「2倉庫」陷入火海　狂燒800坪

「無法12秒內5次坐下站起」　醫師示警：恐患肌少症

竹市8月新制上路　

68歲公僕退休！就服中心助他再就業

新北禁捕售「抱卵母蟹」　違規最高可罰15萬

台東社會住宅「仁和好室」8月發包

高雄青創再推「雄挺利」　最高200萬元貸款5年免利息

高雄輕軌施工「生意掉3成」餐廳拼買氣

瑞芳福龍宮陸橋拆除　濱海公路8／7夜間封閉

EMU3000型火車替換台東5列次普悠瑪

基隆市公車招駕駛　全勤薪資5萬元

雲林縣議長沈宗隆將請辭　「他」接棒呼聲最高

社會局：輔具補助有特定對象且需事先評估

更多熱門

相關新聞

全國首座BOT二信游泳池正式啟用

全國首座BOT二信游泳池正式啟用

停用10年的台中二信游泳池，經台中市長盧秀燕及市府運動局努力推動，斥資2.5億元的游泳池終於重生，有各種運動、遊樂設施，還有滑水道，市民都相當期待。盧秀燕2日主持泳池開幕典禮，她表示，盼透過二信游泳池的全面升級，帶動南區運動產業有更好的發展。

亞大打造全齡照護園區今簽約　拚2028年完工

亞大打造全齡照護園區今簽約　拚2028年完工

休旅車擋車道！車身貼滿欠債男被拖出

休旅車擋車道！車身貼滿欠債男被拖出

他蓋出台中國家歌劇院　「突斜槓賣麵」曝製麵廠玄機

他蓋出台中國家歌劇院　「突斜槓賣麵」曝製麵廠玄機

獨居男正面朝下重摔　警破門救人

獨居男正面朝下重摔　警破門救人

關鍵字：

前瞻預算倒數盧秀燕台中

讀者迴響

熱門新聞

NONO見警搜家「淡定吐1句話」！關鍵證物曝光　

黃嘉千告家暴「夏克立被抓去關」委屈哭了！

唱一半突被罵「不要臉」！　羅志祥不忍了：演唱會到此結束　

卡努恐變強颱　新北可達「颱風假」標準

卡努更強了！氣象局估今17:30發陸警

日媒挖內幕怒了：被福原愛騙慘！爆早預謀「捅刀江宏傑」

快訊／NONO捲性侵風暴！移送北檢不發一語

Live／卡努估周四深夜觸陸！1縣市恐達停班課標準

快訊／今17:30發布陸上警報

卡努進逼！沿海風力可能達放假標準

10歲創業賣玩具！12歲女童擁上億身價宣布「退休」

陳子玄兒「突然失去意識」急送醫！

麥當勞女神被好友「誘拍16支影片」敲詐200萬

遊戲網石公司突下市　散戶冒雨赴士檢提告

萬安演習「魄力妹」晃6秒爆紅　個人IG神到了

更多

最夯影音

更多
美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢
浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面