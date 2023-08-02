前瞻預算台中排倒數！盧秀燕受訪提2人：定能公平施政

▲台中市長盧秀燕2日出席台中二信游泳池啟用典禮。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

中央前瞻預算台中市獲約228億元，為六都中倒數第2名，台中市長盧秀燕2日出席台中二信游泳池啟用典禮，再次被媒體問及此事，她說，對於中央還是有信心，相信行政院長陳建仁及副院長鄭文燦不會虧待台中，一定能公平施政。

台中市二信游泳池在2013年停用，經重新修復，成為全國首座BOT招商成功、投資金額達2.5億的游泳館，設施全面升級，在盧秀燕任內動工修復、也在任內完工，她今日上午主持啟用典禮，盼帶動南區運動產業發展。

針對前瞻預算，媒體詢問部分民代認為中市府計畫申請不夠積極努力，但也有人發現其他縣市在審計部報告中也有缺失，卻能通過預算，是否覺得不公平？

盧秀燕回應，到現在為止，她對於陳建仁及鄭文燦還是很有信心，相信他們會繼續關照中部、台中，不會虧待中部、台中，「相信他們不會讓我們失望，2人在聽到中部人的心聲以後，一定能公平施政，希望能有好消息」。

有關前瞻計畫軌道建設爭取補助案，交通局指出，台中捷運藍線綜合規劃已於112年2月20獲交通部審查通過，交通部於4月18日函轉行政院續審，目前尚未通過行政院核定；而藍線興建總經費約需1615億元，由中央與地方分攤，依行政院財力等級公式估算後，中央補助675.59億元，台中市須再自行負擔939.55億元。

另外，捷運綠線延伸線可行性研究計畫總經費約355.91億元，交通局表示，計畫已於109年7月經交通部審查通過，該部於109年10月、110年9月及111年6月已三次陳報行政院審議，市府已依中央111年9月2日書面意見完成補充修正，並於112年2月24日提報中央審查，目前交通部已於112年7月25日轉陳行政院審議，行政院則尚未通過。