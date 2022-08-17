高雄外送員追愛被拒抓狂了！懷疑有「第三者」　狂砸他車又噴漆

記者賴文萱／高雄報導

高雄38歲劉姓外送員有意追求一名女子但遭拒，日前竟跑到該女子工作的店家對著老闆的車子噴漆，並持棍砸車，導致車窗、前後擋風玻璃全碎。警方調閱監視器鎖定涉案車輛後，火速通知劉男到案說明，全案將依毀損罪嫌移送地檢署偵辦。

▲高雄一名38歲劉姓外送員有意追求在網路認識的女子，竟跑到女子前東家砸車，要替她出氣。（圖／記者賴文萱翻攝）

本月14日清晨5點30分左右，高雄前鎮一心二路一家美髮店前停放的白色車輛，遭到一名男子惡意噴漆，隨後男子還二度折返，持棍猛砸車輛，導致車窗及前後擋風玻璃全碎。

▲▼劉男跑到女方前東家噴漆，並二度折返持棍砸車。（圖／翻攝自社會事影音新聞）

警方調閱監視系統影像後鎖定涉案車輛，循線得知犯嫌為年約38歲的劉姓男子，火速通知其到案說明。劉男聲稱，他懷疑該店老闆曾欺負女店員，因有意追求女子，才跑去噴漆砸車替女子出氣。

不過，當事人女子表示，她跟該名男子不是在網路認識，是男生之前賣飯糰，她去消費認識的，但後續男子一直追求、騷擾，更一直要她嫁。

當事人女子強調，而前東家美髮店老闆人很好，跟男子完全不認識，她是4年前在那上班，已經離職2年多了，懷疑男子因不知道新公司，才跑回去砸車。針對欺負說法都是男子幻想出來的，砸車也不是要為她出氣，覺得很莫名其妙。

警方表示，後續約制犯嫌，釐清案情後，全案將依毀損罪嫌移送地檢署偵辦。前鎮警分局長陳志榮呼籲，民眾遇違法行為，應冷靜應對，並即時撥打110報案請求警方協助。