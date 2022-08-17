高醫行刑現場曝 ！男頭胸中彈癱椅鮮血狂噴　疑滑手機時遇襲

記者吳奕靖／高雄報導

高醫耳鼻喉科的候診區驚傳槍響，一名王姓男子受到2處槍傷搶救，而現在開槍後的第一現場畫面曝光，男子被開槍之後，整個就癱坐椅子，明顯瞬間失去意識，左手拿的手機還在胸前。

▲男子受槍傷的畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起槍擊案件發生在17日上午10點半左右，一名槍手就闖進了候診區，對著坐在椅子上的王姓男子開槍，槍手犯案之後快速逃逸，而王姓男子被開了2槍，整個癱坐在椅子上，明顯失去意識，而王姓男子的頭部靠近額頭上方被開了一槍，右胸口也有槍傷，王姓男子穿著藍色T恤，右半邊明顯都是血跡。

王姓男子應該是在無預警下被開槍，因為槍擊之後，他癱坐在椅子，臉部朝右下，左手還拿著手機，手機套還打開，顯示被開槍前應該是在滑手機，同時椅子下方有3攤血跡之外，疑似還有一張名片，不排除他是輸入資料或是想要打電話。

警方表示，現場勘查結果，現場遺留2顆子彈，初步掌握犯嫌，戴鴨舌帽，身穿白色上衣，黑色牛仔褲，170公分，積極調監視影像，會盡速查獲嫌犯到案。犯案動機還要釐清。犯嫌背景還在清查當中，怎麼進來、離開，警方還在調監視器了解。目擊證人表示，當時並沒有衝突，被害者在候診區遭到近距離開槍。