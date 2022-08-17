引進豬仔管道變了！旅行社曝人蛇集團避風頭：越南入境再轉柬埔寨

▲有自稱是旅行社業者表示，最近以越南簽證詢問度最高。（示意圖／記者游宗樺攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

柬埔寨淘金詐騙案引發國人關注，一名自稱旅行社業者的女網友表示，人蛇集團疑改變管道，會先買到越南的機票再讓被害人轉機到柬埔寨，因此若有人向她詢問越南簽證，她會先詢問到越南的目的，並請對方提供相關證明，否則她就拒辦，她直言「請不要覺得我太機車，我是為了保護大家」。貼文引熱議，但也有不少人懷疑真實性，「現在到越南簽證很難辦」。

一名網友在PTT以「人蛇集團現在改從越南入境」為題發文，並貼出一張臉書社團《前進越南台灣一家親》的文章截圖指出，一名自稱旅行社業者的女網友表示，「最近因為台灣飛柬埔寨台灣人都被攔下來，因此很多轉移到越南再入境柬埔寨。最近很多人詢問辦越南簽證，我都會要求跟申請人詢問赴越目的。如果沒辦法直接聯繫到當事人，我是會拒絕承接辦簽證業務，請不要覺得我太機車，我是為了保護台灣人。」

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她表示，有些要辦理簽證的人，還會要求她直接給越南轉機到柬埔寨的包套報價，她希望同業拿出良心及職業道德，同時也提醒「請所有代辦越南簽證的，都要注意這問題，尤其是一次辦理5至10人的業務」。

貼文曝光，引發網友熱烈討論，「這樣誰敢去越南」、「先推再說」、「用轉機的應該無解了..」、「沒從源頭抓基本上防不勝防」、「要不要乾脆禁止台灣人出國 不是比較快」、「新聞報成這樣還要去被騙的就隨他去了」、「新南向政策原來是專賣活體豬」、「高調，但擔心你被罰300萬」、「推，不管真假，擋一個也是好事」。

不過，也有網友質疑此言論真實性，「先問用什麼簽證入越南？商務簽？觀光簽？」、「現在台灣人到越南觀光簽非常難辦」、「下一篇寮國，下下一篇馬來西亞搭船」、「不要亂傳謠言」、「到越南簽證很難辦好嗎，別胡說八道」、「去越南處理簽證就是下不來，還在造謠」、「越南簽證現在超難辦 扯越南幹嘛」、「問題是越南可以落地簽證啊 根本不用透過台灣方面辦理」。